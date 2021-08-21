Месть за Крымскую платформу: Кулеба прокомментировал санкции России

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал санкции против него. Своё мнение он написал в личном блоге Facebook.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины - фото Обозреватель

Глава МИД отметил, что обычно министров иностранных дел не наделяют санкциями, чтобы оставался хоть какой-нибудь диалог между странами.

"Российская Федерация обещала отомстить за Крымскую платформу, поэтому отомстила мне и внесла в свой санкционный список. Но это не остановит ни меня, ни Украину, ни тех, кого объединила эта платформа" — написал Кулеба.

Также, он подтвердил, что Крымская платформа обязательно состоится.

Напомним, что ранее, Россия ввела новые санкции против Украины.

В список вошло более семидесяти человек, среди них депутат Верховной рады Александр Дубинский, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, заместитель министра иностранных дел Эмин Джапаров, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, советник министра энергетики Елена Зеркаль и глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Тем временем, секретарь Национального совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, против которого тоже были внесены санкции, также отреагировал на данную ситуацию.

"Я считаю, что это лучшая оценка моей работы в отстаивании национальных интересов нашей страны" — прокомментировал Данилов.

В свою очередь, он добавил, что будет продолжать работать над уничтожением "русского мира", который влияет на украинскую жизнь.

Ранее, "Комментарии" писали кто пополнил санкционный список Российской Федерации.





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