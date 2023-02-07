Местная «гонка вооружения»: В России создают еще одну частную военную компанию (ДОКУМЕНТ)

Российский энергетический монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение, согласно документу, подписанному главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, пишут "Комментарии" по информации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.



«Газпром» создает собственную частную военную компанию

Как говорится в документе, учредителями военного формирования будет ПАО "Газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация Стаф-Центр" с долей в 30%.

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При создании организации правительство РФ ссылается на закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, где указано, что предприятиям отрасли может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации. Размер доли такого предприятия в уставном капитале новой "организации" не может быть меньше 50%", — рассказывают в ГУР.

Очевиден факт того, что в стране-террористке продолжается "гонка вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.









Как писали ранее "Комментарии", после того, как Украина начала наносить многочисленные поражения российским регулярным войскам, Кремль обратился к Евгению Пригожину и его частной военной компании. Пригожин переоценил свою важность в русских армиях и теперь начинает это понимать. Теперь он прибегает к критике других военных. Пригожин обвинил российского националиста и бывшего офицера Игоря Гиркина и депутатов РФ Виктора Соболева и Леонида Слуцкого. По мнению Пригожина, эти россияне "живут в прошлом" и полагаются на обычную армию, а не частные военные кампании.

Также "Комментарии" писали, что до середины января текущего года ПИК "Вагнер" существовал фактически вне законов и не был предусмотрен законами Российской Федерации, тем более как вооруженное формирование. Только в начале 2023 года ПВК Вагнер центр официально зарегистрировано как непубличное акционерное общество с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Теперь боевики, теоретически, должны быть сотрудниками НАТ "ПВК Вагнер центр".