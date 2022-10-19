Почти месяц частичной мобилизации Путина: чего добился Кремль – к чему все это приведет

Четыре недели назад, 21 сентября, российский диктатор Путин подписал указ о так называемой "частичной мобилизации". Что можно сказать о ней на данный момент? К чему это всё в итоге приведет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Было подорвано социальное состояние внутри государства-агрессора

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко не сомневается, что вовсе не подрыв Крымского моста является причиной массированных ударов россиян по Киеву и другим украинским городам, с использованием ракет и дронов. Дело, поясняет он, исключительно в желании Путина переломить конвенционным путем, без применения оружия массового поражения, ситуацию на фронте, которая в последнее время складывается плачевно для россиян. Отсюда же – и мобилизация.

"Кроме пополнения с помощью Ирана относительно современных видов вооружения, стране-агрессору необходимо и пополнять личный состав. Ведь ряды военнослужащих РФ мы значительно проредили за восемь месяцев войны. Именно поэтому после саммита ШОС в Узбекистане, где он не нашел союзников, а скорее нахлебался позора, Путин вернулся на обиженном, неадекватном состоянии. И практически сразу напринимал решений в ракурсе попыток аннексии новых украинских территорий и частичной мобилизации в России", – отмечает генерал.

В итоге, продолжает он, было подорвано социальное состояние внутри государства-агрессора. Более 700 тысяч человек сбежали за границу. Из 300 тысяч, которые намеревались мобилизовать, собрали, по разным оценкам, от 220 (по данным российских властей) до 150 тысяч (по данным украинской разведки).

"С начала полномасштабного вторжения в Украину, Путин находится в состоянии цугцванга, когда каждый следующий ход лишь ухудшает для него ситуацию. Так называемая спецоперация должна была привести к денацификации и демилитаризации Украины, а на деле лишь сплотила нас, укрепила государственность и сделала украинцев чуть ли не самой милитаризированной нацией в мире, а сам цивилизованные мир укрепил в необходимости дать отпор российской агрессии. Путин очень боялся мобилизации, но вынужден был на этой пойти. А когда увидел, сколь остро всё восприняло общество, начал врать, что вручение повесток практически завершено. Хоть, понято, что набирать "пушечного мяса" будут столько, сколько посчитают нужным", – акцентирует Игорь Романенко.

Он подчеркивает, что уголовники уже привлекаются не только ЧВК Пригожина, но и собственно вооруженным силами РФ. И что имеют место конфликты на почве противоречий между недавними зэками и тех, кого они привыкли обворовыват, грабить и убивать. Между различными регионами, национальностями, вероисповеданиями. Последний громкий пример, когда три таджика расстреляли почти 20 военных на полигоне в Белогородской области.

"Не спасли россиян предыдущие действия, не спасет и эта частичная мобилизация и ядерный шантаж – с попыткой возвращения себе той стратегической инициативы, которую перехватили ВСУ. Потому Путин и бесится, заваливая Украину ракетами и дронами-камикадзе. Мы всё равно выстоим – и победим!" – уверен генерал.

То, что Путин задумывал как борьбу с внешним врагом – Украиной, Западом, обернется внутренними процессами в самой стране-агрессоре

По мнению аналитика, кандидата политических наук Олеси Яхно, российская власть, объявляя вынужденную мобилизацию, исходила из того, что сил становится меньше. Откуда-то нужно брать дополнительные ресурсы. К тому же, всё шло в связке с псевдорефендумам и попытками новых аннексий. И как-то нужно было объяснить, зачем гражданам РФ эта война. По логике Кремля – затем, что надо "защищать" вдруг ставшие российскими украинские территории.

"В итоге мобилизация вместе с этими псевдореферендумами и ядерным шантажом будет иметь серьезные негативные последствия для самой РФ, – прогнозирует эксперт. – То, что Путин задумывал как исключительно внешний фактор, борьбу с внешним врагом – Украиной, Западом, обернется внутренними процессами в самой стране-агрессоре. Уже появляются (несмотря на то, что России стараются максимально контролировать информационное пространство) видео, новости, о том, как массово пытаются уклониться от мобилизации мужчины призывного возраста. Парадокс, что обычные россияне, прячутся от войны. Сперва они, как было с 2014-го, когда уверяли, что "ихтамнет", стояли за спинами женщин и детей. А сейчас мужчины призывного возраста просто бегут от российских же силовиков. Потому что, как стало понятно, воевать, а уж тем более – умирать – непонятно за что на чужой земле хотят далеко не многие".

Олеся Яхно уверена, что эта мобилизация выявит разные типы несправедливости, которые были и есть в путинской России.

Первое – диспропорциональный выбор в пользу нацменьшинств, которых отправляют на войну куда в большем количестве, чем граждан славянской наружности. Мы уже видели митинги и протесты в Дагестане, в Бурятии. Да и главарь Чечни – Кадыров – заявлял, что достаточно уже чеченцев повоевало и воюет в Украине.

Второе – экономическая и социальная несправедливость и неравенство. Когда всё чаще будут возникать вопросы касательно того, почему никто из депутатов, министров, чиновников, их детей и родственников не был мобилизован и не отправлен на фронт.

"В итоге это всё всколыхнет то, что очень сложно было всколыхнуть в российских реалиях с учетом пропаганды – глубины того самого глубинного народа. Когда тщательно выстроенная виртуальность, фейковое обоснование агрессии (есть некие внешние враги, надо защищать от них свой суверенитет) мобилизация перечеркивает, разбивая годами выстроенную мифологию, – подчеркивает эксперт. – Потому предполагаю, что мобилизация и ее последствия в виде трупов тех, кому насильно вручали повестки, будет иметь неприятный эффект для российского режима. Вряд ли мы увидим быстрые кардинальные изменения. Но, как вода точит камень, так будут постепенно закрадываться сомнения, выявляться линии несправедливости. Что станет формировать ряд проблемы точек внутри самой России. Болевых точек, которые при стечении соответствующих обстоятельств могут развиваться в серьезные процессы в масштабах РФ, переведя внешнюю повестку, повестку войны – во внутренние вопросы. Ответа на которые у режима нет".

Граждане РФ не имеют мотивации ехать на несправедливую войну с неясными целями

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что мобилизация в РФ кардинально изменила там общественную ситуацию.

"Российское руководство, – поясняет он, – обещало выиграть войну без привлечения гражданских новобранцев. И обмануло. В российском обществе выросла тревожность, падает доверие к власти. Среди элит бродят разговоры в стиле "Акелла промахнулся", часть их ищет сепаратные переговоры с Западом, другая часть раздумывает о государственном перевороте и закручивании гаек. Граждане РФ не имеют мотивации ехать на несправедливую войну с неясными целями. Но всё же, Кремль рассчитывает изменить ход боевых действий за счет отправки на фронт десятков тысяч новобранцев, даже плохо экипированных и необученных".

Президент Зеленский, напоминает эксперт, открыто предлагает мобилизованным сдаваться в плен, обещая сохранение жизни. Более того, уже сложилась практика, что пленных могут по их желанию не предоставлять на обмен, если они опасаются повторной мобилизации. Обстоятельства их сдачи в плен украинские власти также не раскрывают, поэтому факт добровольной сдачи будет сохранен в тайне, чтобы не подставлять под риск семьи пленных.

"В России уже появляются новости о первых погибших мобилизованных, – отмечает Игорь Попов. – Подобные случаи будут и далее влиять на отношение россиян к этой позорной для них войне. Чем раньше российское общество проснётся – тем меньше жертв она принесёт. Но, к сожалению, окончания войны мы не можем ожидать в ближайшее время, поэтому в краткосрочном прогнозе – попытки контратак с российской стороны силами мобилизованных, не считаясь с потерями".

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