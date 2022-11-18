Методы СССР времен Сталина вернулись в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит каждому проверять, где живут враги путинской России. Их имена, фамилии и адреса можно проверить на сайте Министерства юстиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на независимый ресурс NEXTA в Twitter.

Путин использует способы Сталина. Фото: из открытых источников

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, которое для страны-террористки затянулось гораздо дольше, чем ожидал Путин, в практику вернулся термин "иностранный агент". Согласно определению, принятому более пяти месяцев назад, иностранным агентом может считаться каждый, кто получает поддержку из-за границы или иным образом находится под иностранным влиянием.

Подобное определение использовал в 1930-х годах Сталин, который, доведя его до абсурда, отправлял людей в трудовые лагеря, например через владение иностранными почтовыми марками. Теперь Россия прибегает к подобным шагам.

"Домашние адреса и имена лиц будут размещены в открытом доступе на сайте Министерства юстиции, который будет доступен всем", – сообщает NEXTA в Twitter ссылаясь на официальный документ.

Распоряжение вступит в силу с 1 декабря 2022г. Таким образом, решения РФ прямо нарушают права людей на частную жизнь.





Ранее портал "Комментарии" сообщал об американце, который жил восемь месяцев под российской оккупацией в Херсоне. Мужчина почти не выходил из дома, но ФСБ пришло в дом и устроило ему допрос.

Также "Комментарии" писали о сбежавшем из РФ в Испанию российском солдате и рассказал, как его бригада совершала военные преступления в оккупированном городе Буча. Именно эта бригада получила награды от президента России Владимира Путина.

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