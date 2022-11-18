logo

BTC/USD

16639.83

ETH/USD

1208.42

LTC/USD

62.36

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Методы СССР времен Сталина вернулись в Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Методы СССР времен Сталина вернулись в Россию

В России будут официально публиковать списки с адресами "иностранных агентов".

сегодня, 19:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит каждому проверять, где живут враги путинской России. Их имена, фамилии и адреса можно проверить на сайте Министерства юстиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на независимый ресурс NEXTA в Twitter.

Методы СССР времен Сталина вернулись в Россию

Путин использует способы Сталина. Фото: из открытых источников

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, которое для страны-террористки затянулось гораздо дольше, чем ожидал Путин, в практику вернулся термин "иностранный агент". Согласно определению, принятому более пяти месяцев назад, иностранным агентом может считаться каждый, кто получает поддержку из-за границы или иным образом находится под иностранным влиянием.

Подобное определение использовал в 1930-х годах Сталин, который, доведя его до абсурда, отправлял людей в трудовые лагеря, например через владение иностранными почтовыми марками. Теперь Россия прибегает к подобным шагам.

"Домашние адреса и имена лиц будут размещены в открытом доступе на сайте Министерства юстиции, который будет доступен всем", – сообщает NEXTA в Twitter ссылаясь на официальный документ.

Распоряжение вступит в силу с 1 декабря 2022г. Таким образом, решения РФ прямо нарушают права людей на частную жизнь.

Методы СССР времен Сталина вернулись в Россию - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал об американце, который жил восемь месяцев под российской оккупацией в Херсоне. Мужчина почти не выходил из дома, но ФСБ пришло в дом и устроило ему допрос.

Также "Комментарии" писали о сбежавшем из РФ в Испанию российском солдате и рассказал, как его бригада совершала военные преступления в оккупированном городе Буча. Именно эта бригада получила награды от президента России Владимира Путина.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/nexta_tv/status/1591761753477726208
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 21:49

В Україні комунальні служби клеїли на будинках списки поганих споживачів. Спершу накручували зайві борги, а потім нацьковували мешканців один на одного - ніби із-за таких інші страждають. В нас вже 31 рік вороже ставлення і заколоти у владі.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!