Международные эксперты предполагают, что Россия умалчивает об истинных масштабах катастрофы с коронавирусом

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Дмитрий Симоненко
Ситуация с коронавирусом в России остается "сложной, но контролируемой", заявил в среду президент РФ Владимир Путин, призвав губернаторов регионов не "скрывать" реальные масштабы борьбы с коронавирусом.
Известно, что ранее Путин рисовал более позитивную картину того, как Россия переживает пандемию, настаивая летом на том, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса.
Российские методы подсчета смертей, связанных с коронавирусом, давно изучаются независимыми наблюдателями и экспертами, которые опасаются, что цифры могут быть сильно занижены. Так, известно, что по состоянию на среду, 18 ноября, в России официально зарегистрировано почти 2 миллиона случаев COVID-19 и только 34 387 смертей.
Расследование международных СМИ, основанное исключительно публикуемых видеороликах, демонстрирующих ужасающие условия в российских больницах и переполненных моргах, а также на анализе данных о смертности от всех причин, показало, что реальное число погибших от COVID-19 в России может достигать 130 тыс человек.
В последние недели в России произошел рост инфекции, поскольку российское правительство почти ежедневно сообщает о новых рекордах случаев COVID-19.
По ее словам, по всей России 81% больничных коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, заняты, при этом 10 регионов страны сообщили, что свободных койкомест остается не более 10%.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина закупит шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус.
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