Международные эксперты предполагают, что Россия умалчивает об истинных масштабах катастрофы с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России остается "сложной, но контролируемой", заявил в среду президент РФ Владимир Путин, призвав губернаторов регионов не "скрывать" реальные масштабы борьбы с коронавирусом.

"В некоторых регионах ситуация сложная, скажем прямо", — сказал Путин на заседании правительства. "Относительно низкие показатели инфицирования в других регионах не должны нас успокаивать, поскольку это может вызвать проблемы с качеством обнаружения. Ни в коем случае нельзя приукрашивать ситуацию, недопустимо делать вид, что все в порядке. Здесь и на местах никому не нужны радужные отчеты и скрытая информация" — добавил Путин.

Известно, что ранее Путин рисовал более позитивную картину того, как Россия переживает пандемию, настаивая летом на том, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса.

Российские методы подсчета смертей, связанных с коронавирусом, давно изучаются независимыми наблюдателями и экспертами, которые опасаются, что цифры могут быть сильно занижены. Так, известно, что по состоянию на среду, 18 ноября, в России официально зарегистрировано почти 2 миллиона случаев COVID-19 и только 34 387 смертей.

Расследование международных СМИ, основанное исключительно публикуемых видеороликах, демонстрирующих ужасающие условия в российских больницах и переполненных моргах, а также на анализе данных о смертности от всех причин, показало, что реальное число погибших от COVID-19 в России может достигать 130 тыс человек.

В последние недели в России произошел рост инфекции, поскольку российское правительство почти ежедневно сообщает о новых рекордах случаев COVID-19.

"С 1 октября среднесуточный уровень инфицирования по стране увеличился в 2,5 раза, с 6,1 до 15,3 случаев на 100 тыс человек", — заявила на том же заседании заместитель премьер-министра Татьяна Голикова, отвечающая за борьбу с коронавирусом в России.

По ее словам, по всей России 81% больничных коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, заняты, при этом 10 регионов страны сообщили, что свободных койкомест остается не более 10%.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина закупит шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус.





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