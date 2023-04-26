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МИД РФ отреагировал на разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на телефонный звонок Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

26 апреля 2023, 16:40 comments6409
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Автор:

Slava Kot

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с китайским лидером СИ Цзиньпином. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на общение обоих политиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социальные сети российского чиновника.

МИД РФ отреагировал на разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Представитель МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова задала вопрос, способен ли разговор между лидерами Украины и Китая остановить войну в Украине.


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"Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа", — говорит Захарова.

Представитель МИД РФ продолжает обвинять украинское правительство, которое якобы не хочет идти на мирные соглашения с Российской Федерацией.

"Пока киевский режим демонстрирует неприятие каких-либо здоровых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумы с заранее нереалистичными требованиями", — утверждает Захарова.

Далее спикер МИД повторяет российскую пропаганду и обвиняет Украину в отказе от переговоров.

Напомним, что под "здоровыми инициативами" Мария Захарова подразумевает признание Киевом российских незаконных референдумов, которые якобы присоединили четыре украинских области и Крым к России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отреагировал на решение Норвегии выслать дипломатов РФ

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на решение Байдена идти на президентские выборы и упомянули о ядерном оружии.



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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/5335
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