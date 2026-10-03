МИД РФ призвал иностранцев покинуть Украину: к чему готовится Москва

МИД России вновь выступил с предупреждением для иностранных граждан и дипломатов, находящихся на территории Украины. В ведомстве заявили, что Москва сохраняет прежнюю рекомендацию учитывать риски пребывания в стране на фоне продолжающихся российских ударов.

МИД РФ. Фото: из открытых источников

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ якобы продолжат наносить "массированные удары возмездия". При этом в Москве не уточнили конкретные сроки возможных атак или их предполагаемые цели.

В МИД России напомнили о сделанном ранее предупреждении иностранному дипломатическому корпусу и гражданам других государств. Речь идет прежде всего о Киеве, где, как утверждает российская сторона, российские военные наносят систематические удары по объектам военной инфраструктуры.

Подобные заявления Москва делает уже не впервые. Еще в мае российское внешнеполитическое ведомство призывало иностранных граждан, дипломатов и сотрудников международных организаций покинуть Киев, объясняя это намерением наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса и так называемым "центрам принятия решений".

В сентябре представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что эта рекомендация сохраняет актуальность. По ее словам, западные политики и дипломаты должны самостоятельно оценивать риски поездок в Украину.

При этом российская сторона связывает свои удары с ответом на действия Украины. Киев, в свою очередь, неоднократно заявлял о необходимости защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских атак.

Новое заявление российского МИД прозвучало на фоне продолжающейся войны и регулярных ракетных и беспилотных ударов по территории Украины. Российское ведомство вновь использовало формулировку о "возмездии", фактически сигнализируя иностранцам о том, что ранее объявленные Москвой предупреждения остаются в силе.

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