Франция отправляет в Украину 1500 военных. Как передает портал "Комментарии", такую информацию во время брифинга озвучила спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Главный рупор МИД России заявила, что "появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки в Украину".

"В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонной тактической группы численностью около 1500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий", — отметила Мария Захарова.

Уже традиционно в ведомстве Лаврова обвинили Францию в надуманных преступлениях и в том, что якобы французы "тайно" вывозят из Украины культурные ценности.

"Французы продолжают ту часть своей истории, которая вообще-то должна быть предана забвению – дело своих предков, которые занимались тайным вывозом из Украины культурных ценностей", – возмутилась спикер МИД РФ.

Захарова поспешила обвинить французов в вывозе из Украины старинных израильских икон. По словам Захаровой, сами французы это объясняют якобы желанием из уберечь в целости и сохранности во Франции.

Спикер добавила, что "киевский режим продолжает зачистку информационного пространства, введение тотальной цензуры в стране".

Читайте также на портале "Комментарии" — директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уверяет, что Франция якобы реально готовит свой военный контингент для отправки в Украину. В Минобороны Франции отметили, что, если данное решение официально будет принято, французских военных, вероятно, разместят вдоль Днепра (на правом берегу) и у украино-белорусской границы. А начальник штаба Армии Франции генерал Пьер Шиль подчеркнул, что армия этой страны готовится к тяжелым боям, чтобы обеспечить безопасность не только своим гражданам, но и союзникам. В свою очередь, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что британские войска могут отправиться в Украину, чтобы противостоять России. Эксперты проанализировали подобные заявления специально для портала "Комментарии".



