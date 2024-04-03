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МИД РФ уверяет, что Париж принял решение и вскоре французские солдаты будут в Украине

В России заявляют об отправке 1500 французских солдат в Украину

сегодня, 15:02
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Кравцев Сергей
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Франция отправляет в Украину 1500 военных. Как передает портал "Комментарии", такую информацию во время брифинга озвучила спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

МИД РФ уверяет, что Париж принял решение и вскоре французские солдаты будут в Украине

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Главный рупор МИД России заявила, что "появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки в Украину".

"В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонной тактической группы численностью около 1500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий", — отметила Мария Захарова.

Уже традиционно в ведомстве Лаврова обвинили Францию в надуманных преступлениях и в том, что якобы французы "тайно" вывозят из Украины культурные ценности.

"Французы продолжают ту часть своей истории, которая вообще-то должна быть предана забвению – дело своих предков, которые занимались тайным вывозом из Украины культурных ценностей", – возмутилась спикер МИД РФ.

Захарова поспешила обвинить французов в вывозе из Украины старинных израильских икон. По словам Захаровой, сами французы это объясняют якобы желанием из уберечь в целости и сохранности во Франции.

Спикер добавила, что "киевский режим продолжает зачистку информационного пространства, введение тотальной цензуры в стране".

Читайте также на портале "Комментарии" — директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уверяет, что Франция якобы реально готовит свой военный контингент для отправки в Украину. В Минобороны Франции отметили, что, если данное решение официально будет принято, французских военных, вероятно, разместят вдоль Днепра (на правом берегу) и у украино-белорусской границы. А начальник штаба Армии Франции генерал Пьер Шиль подчеркнул, что армия этой страны готовится к тяжелым боям, чтобы обеспечить безопасность не только своим гражданам, но и союзникам. В свою очередь, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что британские войска могут отправиться в Украину, чтобы противостоять России. Эксперты проанализировали подобные заявления специально для портала "Комментарии".




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