Мигрантский кризис на границе: с какими проблемами столкнулись российские импортеры

Миграционный кризис на белорусско-польской границе вызвал проблемы с логистикой для российских производителей пищевых продуктов, которые терпят убытки и рискуют временно остановить производство в случае ухудшения ситуации. Об этом сообщает Reuters.

Военные стоят на страже в лесу близ села Милейчице в Польше - Reuters

Польша закрыла несколько пунктов пропуска на границе с Беларусью для грузовых перевозок, поскольку Европейский Союз обвинил Минск в противостоянии с Западом, толкая мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока, к незаконному пересечению границ.

На четырех действующих польско-белорусских пограничных переходах из шести образовались длинные ряды грузовиков. В Литве открыто шесть пунктов пропуска — сообщает белорусская пограничная служба.

Грузовики перевозят грузы и сырье в Беларусь и Россию, где их используют производители пищевых продуктов.

На пунктах пересечения в Беларусь из Польши постоянно стоит около 400-600 грузовиков, что замедляет нормальное время ожидания с 12-24 часов до 2-4 дней – сообщил Reuters источник на российском рынке.

Это повысило транспортные расходы, поскольку каждый день ожидания стоит 500 евро. Использование другого маршрута пересечения стоит 300-400 евро.

Потери, с которыми сталкиваются российские импортеры, пока не велики – сообщает анонимный источник на рынке.

"Если ситуация ухудшится, это чревато разрывом цепи поставок, и фабрики остановятся", – говорит источник.

Лобийная группа, в которую входят Mars, Pepsi, Danone, Nestle, CocaCola, Metro, TetraPak 18 ноября обратилась к российскому правительству с просьбой вмешаться, говорится в письме, ознакомленном с Reuters.

"Продолжение нынешней ситуации может существенно повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, в том числе товаров первой необходимости, особенно учитывая увеличение объемов грузов и повышенный спрос в канун новогодних праздников", – говорится в сообщении Консультативного совета иностранных инвестиций.

В офисе вице-премьер-министра Андрея Белоусова, которому было адресовано письмо, сообщили, что разберутся в ситуации. В Минтрансе от комментариев отказались.

Около 10% всего российского импорта проходит через Беларусь и Польшу – говорится в письме.

По данным белорусской пограничной службы, подобные пограничные "хвосты" образовались на белорусской стороне границы с Европейским Союзом. По данным, на границе в любой момент ждет 400-700 транспортных средств.

Как сообщали ранее "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов прекратить поставки российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Беларусью.

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