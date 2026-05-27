Миллиардер перехитрил Путина: бежал из России через Беларусь и опустошил свои счета

Российский венчурный инвестор и основатель фонда Almaz Capital Александр Галицкий покинул Россию, несмотря на судебные ограничения и требования прокуратуры. В Москве утверждают, что бизнесмен вывел миллиарды рублей со счетов и уехал через Белоруссию, использовав нидерландский паспорт.

Александр Галицкий. Фото из открытых источников

Бегство одного из самых известных IT-инвесторов России стало очередным свидетельством того, как война против Украины и санкции меняют российский бизнес. В ходе судебного заседания представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что Галицкий покинул страну, предварительно сняв крупные суммы со счетов в Газпромбанке.

"Если Галицкий называет себя патриотом, почему он, в нарушение обеспечительных мер, покинул Россию по нидерландскому паспорту и направился в Беларусь?", — заявил представитель прокуратуры в суде.

Московский суд признал Галицкого и фонд Almaz Capital "экстремистским объединением". Также власти РФ постановили конфисковать его активы на сумму около 8 млрд рублей. Речь идет о средствах на счетах, недвижимости в Москве и элитном коттедже в Подмосковье.

Российская прокуратура утверждает, что после аннексии Крыма в 2014 году фонд начал сворачивать деятельность в РФ и переводить инвестиции за границу. После начала полномасштабной войны в Украине Almaz Capital якобы поддерживал украинские технологические компании, работающие в сфере беспилотников и оборонных разработок.

Сам Галицкий обвинение отрицает. По словам бизнесмена, он инвестировал исключительно в гражданские технологии и давно дистанцировался от деятельности фонда после 2022 года.

Александр Галицкий считается одним из пионеров венчурного рынка на постсоветском пространстве. За годы работы его фонд инвестировал более 300 млн. долларов в десятки технологических компаний, среди которых были Yandex, Acronis и Parallels. На фоне дела активы, связанные с бизнесменом, уже начали переходить под контроль государственных структур РФ, в частности, корпорации "Ростех".