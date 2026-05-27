Мільярдер перехитрив Путіна: втік з Росії через Білорусь і спустошив свої рахунки

Російський венчурний інвестор та засновник фонду Almaz Capital Олександр Галицький залишив Росію, попри судові обмеження та вимоги прокуратури. У Москві стверджують, що бізнесмен вивів мільярди рублів з рахунків та виїхав через Білорусь, використавши нідерландський паспорт.

Втеча одного з найвідоміших IT-інвесторів Росії стала черговим свідченням того, як війна проти України та санкції змінюють російський бізнес. Під час судового засідання представник Генпрокуратури РФ заявив, що Галицький залишив країну, попередньо знявши великі суми з рахунків у Газпромбанку.

"Якщо Галицький називає себе патріотом, чому він, порушуючи забезпечувальні заходи, залишив Росію за нідерландським паспортом і попрямував до Білорусі?", — заявив представник прокуратури в суді.

Московський суд визнав Галицького та фонд Almaz Capital "екстремістським об’єднанням". Також влада РФ постановила конфіскувати його активи на суму близько 8 млрд рублів. Йдеться про кошти на рахунках, нерухомість у Москві та елітний котедж у Підмосков’ї.

Російська прокуратура стверджує, що після анексії Криму у 2014 році фонд почав згортати діяльність у РФ та переводити інвестиції за кордон. Після початку повномасштабної війни в Україні Almaz Capital нібито підтримував українські технологічні компанії, які працюють у сфері безпілотників та оборонних розробок.

Сам Галицький звинувачення заперечує. За словами бізнесмена, він інвестував виключно у цивільні технології та давно дистанціювався від діяльності фонду після 2022 року.

Олександр Галицький вважається одним із піонерів венчурного ринку на пострадянському просторі. За роки роботи його фонд інвестував понад 300 млн доларів у десятки технологічних компаній, серед яких були Yandex, Acronis та Parallels. На тлі справи активи, пов’язані з бізнесменом, уже почали переходити під контроль державних структур РФ, зокрема корпорації "Ростех".