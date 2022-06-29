Минфин России заявил, что больше не может покупать доллары и евро: чем это грозит

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Кравцев Сергей
В Минфине России признали, что больше не могут покупать доллары и евро в рамках бюджетного правила на нефтегазовые сверхдоходы, как делали это раньше. Следовательно, теперь они также потеряли возможность влиять на курс доллара и евро к рублю. Теперь в российском Минфине будут попробует делать это косвенно через валюты дружественных стран. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении российского пропагандистского информагентства "РИА Новости".
Рубль. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" - президент Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме обратился к странам-членам НАТО. Глава государства отметил, что время выражать глубокую обеспокоенность давно закончилось и теперь Североатлантический альянс оказался перед двумя путями. Первый путь – ускорять помощь Украине и делать все для ее победи над Россией. Второй путь – уже сейчас готовиться к войне с Россией, которая в случае поражения Украины в войне точно произойдет.
Также издание "Комментарии" сообщало — таким НАТО еще не видели: эксперты рассказали в эксклюзивном интервью об итогах первого дня саммита.
"Комментарии" также писали — способна ли ООН приструнить РФ и остановить войну в Украине: почему этого еще не произошло и какой смысл от организации. где от слов никакого толку.
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