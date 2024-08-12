logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Министр обороны РФ Белоусов сказал, как Россия может победить Запад в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Министр обороны РФ Белоусов сказал, как Россия может победить Запад в Украине

Министр обороны РФ Белоусов заявил, что в Украине России противостоит «весь коллективный Запад»

сегодня, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Министр обороны страны-агрессора России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с Западом.

Министр обороны РФ Белоусов сказал, как Россия может победить Запад в Украине

Андрей Белоусов

По его словам, достижение успеха в современных военных противостояниях возможно лишь при обеспечении войск самым новейшим вооружением, прежде всего высокоточным, а также при применении новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотников и роботизированных комплексов.

Третьим условием Белоусов назвал создание эффективной системы управления с применением передовой технологической основы, включая искусственный интеллект. Четвертое условие, по его мнению, это непрерывное улучшение подготовки военных кадров, в первую очередь — командного состава.

Министр обороны террористической России подчеркнул, что только такой комплексный подход сможет дать полноценное преимущество перед противником.

Помимо этого, Белоусов заявил, что так называемая "специальная военная операция" РФ является вооруженным противостоянием России и Запада.

"Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения "специальной военной операции". По сути, это — вооруженное противостояние России и коллективного Запада", — заявил министр обороны РФ.

По его словам, данное противостояние вызвано желанием США и союзников сохранить доминирование и не допустить создания многополярного порядка.

"Данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о готовности РФ вместе с партнерами строить безопасный многополярный миры.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/08/12/23666737.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости