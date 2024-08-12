Министр обороны страны-агрессора России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с Западом.

Андрей Белоусов

По его словам, достижение успеха в современных военных противостояниях возможно лишь при обеспечении войск самым новейшим вооружением, прежде всего высокоточным, а также при применении новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотников и роботизированных комплексов.

Третьим условием Белоусов назвал создание эффективной системы управления с применением передовой технологической основы, включая искусственный интеллект. Четвертое условие, по его мнению, это непрерывное улучшение подготовки военных кадров, в первую очередь — командного состава.

Министр обороны террористической России подчеркнул, что только такой комплексный подход сможет дать полноценное преимущество перед противником.

Помимо этого, Белоусов заявил, что так называемая "специальная военная операция" РФ является вооруженным противостоянием России и Запада.

"Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения "специальной военной операции". По сути, это — вооруженное противостояние России и коллективного Запада", — заявил министр обороны РФ.

По его словам, данное противостояние вызвано желанием США и союзников сохранить доминирование и не допустить создания многополярного порядка.

"Данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о готовности РФ вместе с партнерами строить безопасный многополярный миры.



