logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин на фоне провокаций на ЗАЭС сделал циничное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин на фоне провокаций на ЗАЭС сделал циничное заявление

Кремлевский диктатор Путин заявил о том, что готов строить с партнерами безопасный многополярный мир

сегодня, 11:54 comments2428
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Россия выступает за совместное со своими партнерами развитие системы мировой безопасности, заявил в приветственном обращении к участникам форума "Армия-2024" кремлевский диктатор Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Путин на фоне провокаций на ЗАЭС сделал циничное заявление

Владимир Путин

"Мы дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира", — сказал Путин.

По словам кремлевского диктатора, форум посетили делегации из десятков стран, а также представители более чем 120 предприятий. По мнению Путина, это говорит о широком международном охвате и открытости России и российского бизнеса к диалогу.

Примечательно, что заявление о том, что Россия готова строить "безопасный мир" прозвучали аккурат после провокации, которую РФ устроила на захваченной Запорожской АЭС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакцию мира и Международного агентства по атомной энергии. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира.

При этом эксперты отмечают, что полный провал российских войск по обороне в Курской области, заставил командование оккупационных войск устроить настолько дешёвый фарс с Запорожской АЭС, что даже "слепоглухое" МАГАТЭ не поверит версии оккупантов. Находящиеся в панике из-за Курской операции россияне хотят заставить паниковать украинцев и весь мир.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/12/23666359.shtml
Теги:

Новости

Все новости