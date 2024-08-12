Путин на фоне провокаций на ЗАЭС сделал циничное заявление

Россия выступает за совместное со своими партнерами развитие системы мировой безопасности, заявил в приветственном обращении к участникам форума "Армия-2024" кремлевский диктатор Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Владимир Путин

"Мы дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира", — сказал Путин.

По словам кремлевского диктатора, форум посетили делегации из десятков стран, а также представители более чем 120 предприятий. По мнению Путина, это говорит о широком международном охвате и открытости России и российского бизнеса к диалогу.

Примечательно, что заявление о том, что Россия готова строить "безопасный мир" прозвучали аккурат после провокации, которую РФ устроила на захваченной Запорожской АЭС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакцию мира и Международного агентства по атомной энергии. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира.

При этом эксперты отмечают, что полный провал российских войск по обороне в Курской области, заставил командование оккупационных войск устроить настолько дешёвый фарс с Запорожской АЭС, что даже "слепоглухое" МАГАТЭ не поверит версии оккупантов. Находящиеся в панике из-за Курской операции россияне хотят заставить паниковать украинцев и весь мир.



