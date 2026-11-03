Министр обороны РФ Белоусов в Китае: о чем договорились

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, где провел официальную встречу с военным руководством страны. Ключевой темой переговоров стало углубление военно-политических связей между Москвой и Пекином.

Андрей Белоусов и Чжан Шэнминь. Фото: скриншот с видео МО РФ

В ходе диалога с заместителем Председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Шэнминем глава российского оборонного ведомства отметил особый характер взаимоотношений двух государств.

"Стратегическое партнерство Российской Федерации и Китайской Народной Республики достигло беспрецедентно высокого уровня", — заявил Андрей Белоусов.

Он также подчеркнул, что это сотрудничество держится на крепком фундаменте личных контактов между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Кроме того, российский чиновник воспользовался возможностью высказать персональные поздравления коллеге:

" Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить вас с избранием членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая".

Китайская сторона в свою очередь подтвердила приверженность действующему политическому вектору и напомнила о регулярности коммуникации между лидерами двух стран в последнее время.

"Главы наших государств указали новые стратегические направления развития китайско-российских отношений, – акцентировал генерал-полковник Чжан Шэнминь. — И сегодняшняя наша встреча является практическим шагом в реализации важных договоренностей глав наших государств".

В завершение официального мероприятия представитель военного командования КНР выразил оптимистические ожидания по поводу будущего взаимодействия между оборонными секторами обеих стран. Он заверил свою абсолютную уверенность в дальнейшем укреплении дружеских связей и расширении практического сотрудничества между вооруженными силами Китая и России.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия и Китай усиливают сотрудничество в Арктике, превращая регион в новую точку геополитического противостояния с США и их союзниками. Одной из ключевых тем недавней встречи глав правительств двух стран в Санкт-Петербурге стало взаимодействие в этом стратегически важном регионе. Об этом пишет Радио Свобода.