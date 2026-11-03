Міністр оборони РФ Бєлоусов у Китаї: про що домовилися

Міністр оборони Російської Федерації Андрій Бєлоусов прибув із робочим візитом до Китайської Народної Республіки, де провів офіційну зустріч із військовим керівництвом країни. Ключовою темою переговорів стало поглиблення військово-політичних зв'язків між Москвою та Пекіном.

Андрій Бєлоусов і Чжан Шенмінь. Фото: скриншот з відео МО РФ

У ході діалогу із заступником Голови Центральної військової ради КНР генерал-полковником Чжан Шенмінем очільник російського оборонного відомства наголосив на особливому характері взаємин двох держав.

"Стратегічне партнерство Російської Федерації та Китайської Народної Республіки досягло безпрецедентно високого рівня", — заявив Андрій Бєлоусов.

Він також підкреслив, що ця співпраця тримається на міцному фундаменті особистих контактів між Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном. Крім того, російський чиновник скористався нагодою, аби висловити персональні вітання колезі:

" Користу ючись нагодою, хотів би привітати вас із обранням членом Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю".

Китайська сторона, своєю чергою, підтвердила відданість чинному політичному вектору та нагадала про регулярність комунікації між лідерами двох країн протягом останнього часу.

"Глави наших держав вказали нові стратегічні напрямки розвитку китайсько-російських відносин, — акцентував генерал-полковник Чжан Шенмінь. — І сьогоднішня наша зустріч є практичним кроком до реалізації важливих домовленостей глав наших держав".

На завершення офіційного заходу представник військового командування КНР висловив оптимістичні очікування щодо майбутнього взаємодії між оборонними секторами обох країн. Він запевнив у своїй абсолютній впевненості у подальшому зміцненні дружніх зв'язків та розширенні практичного співробітництва між збройними силами Китаю та Росії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія та Китай посилюють співпрацю в Арктиці, перетворюючи регіон на нову точку геополітичного протистояння зі США та їх союзниками. Однією з ключових тем нещодавньої зустрічі глав урядів двох країн у Санкт-Петербурзі стала саме взаємодія у цьому стратегічно важливому регіоні. Про це пише Радіо Свобода.