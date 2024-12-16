Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия должна быть готова в ближайшие десятилетия к возможному военному конфликту с НАТО в Европе. По его словам, об этом якобы говорят шаги со стороны Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ,

Министр обороны России Андрей Белоусов. Фото из открытых источников

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО готовится к войне против России. Как объясняет Белоусов, об этом якобы свидетельствуют военные решения, принимаемые военным блогом.

"Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО", – сказал Белоусов.

Путин поддержал этот тезис и заявил, что страны НАТО начали увеличивать военные расходы, а также численность военных США в Европе пересекла отметку в 100 тысяч.

"Вблизи российских границ формируются и сбиваются ударные группировки войск альянса", — отметил Путин и добавил, что стремления НАТО давно вышли за пределы "зоны исторической ответственности" альянса.

Напомним, что усиление беспокойства НАТО в Европе спровоцировано полномасштабным вторжением России в Украину и возможностью расширения военного конфликта на другие страны. В результате европейские политики, а также генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса готовиться к возможной новой агрессии со стороны России.

"Мы не готовы к тому, что может ожидать нас через четыре-пять лет. То, что сейчас происходит в Украине, может произойти и с нами", – говорил Рютте.

Ранее портал "Комментарии" писали о министре обороны Германии, который назвал дату, когда Россия может напасть на НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали новое заявление о западных миротворцах в Украине.