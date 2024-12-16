logo

BTC/USD

103949.99

ETH/USD

3896.65

LTC/USD

116.73

USD/UAH

42.00

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Министр обороны РФ поручил готовить российскую армию к войне с НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Министр обороны РФ поручил готовить российскую армию к войне с НАТО

Андрей Белоусов заявил, что в скором времени может произойти война между НАТО и Россией.

сегодня, 14:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия должна быть готова в ближайшие десятилетия к возможному военному конфликту с НАТО в Европе. По его словам, об этом якобы говорят шаги со стороны Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ,

Министр обороны РФ поручил готовить российскую армию к войне с НАТО

Министр обороны России Андрей Белоусов. Фото из открытых источников

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО готовится к войне против России. Как объясняет Белоусов, об этом якобы свидетельствуют военные решения, принимаемые военным блогом.

"Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО", – сказал Белоусов.

Путин поддержал этот тезис и заявил, что страны НАТО начали увеличивать военные расходы, а также численность военных США в Европе пересекла отметку в 100 тысяч.

"Вблизи российских границ формируются и сбиваются ударные группировки войск альянса", — отметил Путин и добавил, что стремления НАТО давно вышли за пределы "зоны исторической ответственности" альянса.

Напомним, что усиление беспокойства НАТО в Европе спровоцировано полномасштабным вторжением России в Украину и возможностью расширения военного конфликта на другие страны. В результате европейские политики, а также генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса готовиться к возможной новой агрессии со стороны России.

"Мы не готовы к тому, что может ожидать нас через четыре-пять лет. То, что сейчас происходит в Украине, может произойти и с нами", – говорил Рютте.

Ранее портал "Комментарии" писали о министре обороны Германии, который назвал дату, когда Россия может напасть на НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали новое заявление о западных миротворцах в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости