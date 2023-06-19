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Минобороны РФ обвиняет США в возможных попытках использовать военных комаров

Представитель Министерства обороны РФ считает, что США могут использовать инфицированных комаров.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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Российский представитель Министерства обороны заявил, что из-за спада уровня воды в Херсонской области могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний, чем по мнению РФ могут воспользоваться США и выпустить инфекционных комаров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter советника МВД Антона Геращенко.

Минобороны РФ обвиняет США в возможных попытках использовать военных комаров

Минобороны РФ обвинило США в попытке использовать инфицированных комаров

Минобороны РФ необоснованно обвинило Украину в подрыве дамбы на Каховской ГЭС и заявили, что в зоне подтопления могут возникнуть вспышки заболеваний, которые передаются комарами, например лихорадка Западного Нила.


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По словам российского военного, этим может воспользоваться США и отправить инфицированных комаров в зону, которая пострадала от подрыва россиянами Каховской ГЭС. Представитель Минобороны РФ указывает, что США может отправить дроны, которые будут распространять комаров на временно оккупированной территории.

Советник министра внутренних дел Украины указывает, что вероятно, Россия из-за таких пропагандистских заявлений хочет скрыть заболевания в регионе, которые же вызвали подрыв дамбы.

"Россия хочет скрыть вспышки инфекционных заболеваний в Херсоне из-за разрушения ими Каховской дамбы", – сообщает Антон Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики разоблачили очередную ложь российских пропагандистов. Минобороны РФ пыталось выдать уничтоженный российский танк за украинский. Однако впоследствии стало известно, что уничтоженный танк и его экипаж были действительно российскими и их выдала одна небольшая деталь, попавшая на видео.

Также "Комментарии" писали, что ученые назвали группу крови, наиболее привлекающую комаров.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1670741184392601600
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