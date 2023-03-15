logo

BTC/USD

24577.24

ETH/USD

1687.18

LTC/USD

82.49

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Минобороны РФ снова будет увеличивать численность армии: на сколько
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобороны РФ снова будет увеличивать численность армии: на сколько

Кремль хочет набрать в армию еще 400 тысяч контрактников

сегодня, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

За счет контрактников с 1 апреля Минобороны РФ планирует увеличить численность российского войска еще на 400 тысяч человек. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода".

Минобороны РФ снова будет увеличивать численность армии: на сколько

Российские войска. Фото: из открытых источников

Официально Москва не оглашает эту информацию, но регионы уже получили разнарядки, исходя из которых становится понятно, какие цифры доведены областям для пополнения рядов армии. Речь идет о подписании контрактов на воинскую службу. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Журналисты отмечают, основная часть работы ложится на работников военных комиссариатов, а отчитываться о выполнении плана станут губернаторы.

В Минобороны РФ намерены, в частности, набрать в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу по 10 тысяч человек, в Пермском крае, как сообщается, нужно собрать 9 тысяч контрактников.

На этой неделе жителям Воронежской области снова стали раздавать повестки в военкоматы, как это было в сентябре прошлого года после объявленной российским диктатором Владимиром Путиным "частичной мобилизации".

Власти Воронежской области заверяют, что это делается "исключительно для актуализации данных военного учета".

В то же время спикер президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле "нет обсуждений" относительно проведения второй волны мобилизации.

В публикации также отмечается, что слухи о начале новой волны мобилизации в РФ, чтобы было кого бросать на войну против Украины, периодически появляются в СМИ с конца 2022 года. При этом в Кремле продолжают отрицать такие планы.

По официальным данным, с сентября 2022 года в рамках "частичной мобилизации" на военную службу призвали более 330 тысяч находящихся в запасе граждан РФ.

В январе 2023 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность армии до полутора миллиона человек в течение 3 лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) рассказали, перед каким выбором вскоре окажется Кремль.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит провокация со сбитым россиянами американским дроном – почему это на руку Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.svoboda.org/a/smi-v-rossii-nachinaetsya-novyy-nabor-kontraktnikov-tselj---400-tysyach-chelovek/32318394.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:09

Там набирають контрактників і виїзд з країни вільний. То де більше зло? Ще Ісус казав: якщо Диявол бореться з Дияволом то це тому, що він розділився в середині себе.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!