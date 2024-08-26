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Минобороны России цинично прокомментировало массированный удар по Украине

В Минобороны России прямо говорят, что наносят удары по украинской энергетике, чтобы создать перебои в электроснабжении.

сегодня, 15:27
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Slava Kot

Министерство обороны России доложило о комбинированном массированном ударе по Украине, произошедшем 26 мая. По заявлениям Минобороны РФ, на территории Украины после российской атаки "все назначенные цели поражены". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Минобороны России цинично прокомментировало массированный удар по Украине

Реакция Минобороны РФ на удар по Украине. Фото из открытых источников

Министерство обороны РФ сообщило, что объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Кроме того, часть ударов направлена на газокомпрессорные станции во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые обеспечивают функционирование газотранспортной системы Украины.

"Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасы к линии боевого столкновения", — заявили в Минобороны РФ.

Несмотря на заявления Минобороны РФ, в сеть попадают видео с мест попадания российских дронов и ракет по жилым домам и другим гражданским объектам.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, российская тактика ракетных ударов по Украине не изменилась, а главная цель – энергетика. По его словам, россияне наносят удары по гражданским объектам, чтобы отправить Украину в блекаут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар ракетами и дронами, который президент назвал одним из самых больших с начала войны. По словам Зеленского, "Путин себе не изменяет", ведь он "больное существо".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле цинично отреагировали на убийство иностранного корреспондента в Украине. Песков заявил, что Россия наносит удары по военной инфраструктуре, несмотря на то, что российская ракета попала в гостиницу в Краматорске.



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