Минздрав РФ анонсировал поступление вакцины против коронавируса в гражданский оборот

Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы – сообщает Интерфакс, ссылаясь на сообщение министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"У нас сегодня появилось достойное оружие - это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот", - заявил Мурашко во время общероссийской акции "Мы вместе" 27 августа.

Фото: Екатерина Москвич, источник: ТАСС

Также, глава российского минздрава сообщил, что вакцину в рамках третьей фазы исследований начали поставлять в лечебные заведения.

Ранее стало известно, что мэр Москвы предложил жителям российской столицы старше 18 лет без проблем со здоровьем принять участие в предварительных исследованиях вакцины от COVID-19. Власти Москвы ожидают, что общее число участников составит порядка 40 тыс. человек.

Между тем, Мурашко отметил, что российская вакцина создавалась, в том числе, за счет добровольных пожертвований. "В разработку вакцины также поступали добровольные пожертвования, чтобы и оборудование дополнительное приобрести, и, в том числе, для клинических исследований, для производства", - сказал российский министр.

Также чиновник привел статистику заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, более 80 тыс. человек еще находятся в больницах.

Ранее "Комментарии" писали о том, что США не признают результатов испытаний российской вакцины.





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