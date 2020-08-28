Минздрав РФ анонсировал поступление вакцины против коронавируса в гражданский оборот

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Дмитрий Симоненко
Первая
российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V
начинает поступать в больницы – сообщает Интерфакс, ссылаясь на сообщение министра
здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"У нас
сегодня появилось достойное оружие - это вакцина, и сейчас она уже начинает
поступать в гражданский оборот",
- заявил Мурашко во время общероссийской акции "Мы вместе" 27 августа.
Фото: Екатерина Москвич, источник: ТАСС
Также, глава
российского минздрава сообщил, что вакцину в рамках третьей фазы исследований
начали поставлять в лечебные заведения.
Ранее стало
известно, что мэр Москвы предложил жителям российской столицы старше 18 лет без
проблем со здоровьем принять участие в предварительных исследованиях вакцины от
COVID-19. Власти Москвы ожидают, что общее число участников составит порядка 40
тыс. человек.
Между тем,
Мурашко отметил, что российская вакцина создавалась, в том числе, за счет
добровольных пожертвований. "В разработку вакцины также поступали добровольные
пожертвования, чтобы и оборудование дополнительное приобрести, и, в том числе,
для клинических исследований, для производства", - сказал российский министр.
Ранее "Комментарии" писали о том, что США не признают результатов испытаний российской вакцины.
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