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США останавливают поставки деталей для турецких беспилотников, которые обстреляли гражданских

По данным компании, их чипы использовались в беспилотниках против гражданского населения Армении

сегодня, 10:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Американская компания Xilinx перестает поставлять детали турецким ракетам Roketsan. Об этом сообщил представитель компании Тары Симс в ответе на запрос Армянского национального комитета Америки.

США останавливают поставки деталей для турецких беспилотников, которые обстреляли гражданских

Фото: Verelq

Как отмечено в заявлении, по данным компании, их чипы использовались в беспилотниках против гражданского населения Армении. Xilinx проводят предварительный аудит продукции и поставок. Руководство компании уже дало инструкции дистрибьюторам приостановить поставки запчастей. Roketsan — это крупнейший производитель оружия в Турции.

Напомним, недавно турецкое предприятие Bayraktar сообщило о намерении производить беспилотники в Украине в сотрудничестве с "Укроборонпромом". Отмечено, что на предприятиях будут работать украинские специалисты. Рассматривается возможность совместного производства противотанковых комплексов. Турецкий беспилотник Bayraktar AKINCI TİHA с украинскими двигателями впервые выполнил посадку и взлет с удаленного аэродрома, не используя наземную станцию для управления.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Турция встала на сторону Азербайджана в отношении военного конфликта с Арменией в зоне Нагорного Карабаха. На фоне этой ситуации турецкая лира обвалилась до исторического минимума – на уровне 7,79 лиры к доллару.




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Источник: https://ru.armeniasputnik.am/world/20201111/25272975/Amerikanskaya-kompaniya-Xilinx-priostanovit-postavki-detaley-dlya-turetskikh-raket-Roketsan-.html
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