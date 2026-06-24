Международная система безопасности полностью дестабилизирована, а единственным фактором, предотвращающим начало новой мировой войны, остается ядерный арсенал. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

По его словам, архитектура коллективной стабильности практически уничтожена.

"Сейчас она", — пожаловался пресс-секретарь российского президента, говоря о глобальной безопасности, — "изрядно испытала эрозию по многим параметрам".

Песков подчеркнул, что правовые и дипломатические инструменты больше не работают в прежнем режиме.

"Собственно, кроме ядерного сдерживания", – констатировал он, – "у нас ничего не осталось в мире".

Спикер Кремля также добавил, что именно страх перед ядерным конфликтом выполняет главную защитную функцию. По его мнению, этот фактор остается фундаментальной основой, которая до сих пор удерживает ведущие государства от прямого масштабного противостояния.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что комментируя ситуацию на поле боя, Путин попытался заверить присутствующих в преимуществе оккупационных войск на фронте. Он заявил, что захватчики давят на позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, а также отдельно выделили Донецкое направление. По его убеждению, российские подразделения уже практически увлекают Константиновку. При этом он еще раз повторил вымышленный пропагандистский нарратив о том, что РФ восемь лет пыталась найти мирное решение, но впоследствии якобы была вынуждена встать на защиту людей на Донбассе.



