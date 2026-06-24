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Світ на межі: Пєсков назвав єдиний фактор, який стримує глобальну війну

Краеугольний камінь безпеки: у Кремлі заявили про повне руйнування міжнародної системи

24 червня 2026, 12:12
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Недилько Ксения

Міжнародна система безпеки наразі повністю дестабілізована, а єдиним чинником, який запобігає початку нової світової війни, залишається ядерний арсенал. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Світ на межі: Пєсков назвав єдиний фактор, який стримує глобальну війну

Дмитро Пєсков

За його словами, архітектура колективної стабільності практично знищена.

"Зараз вона", — поскаржився прессекретар російського президента, говорячи про глобальну безпеку, — "неабияк зазнала ерозії за багатьма параметрами".

Пєсков підкреслив, що правові та дипломатичні інструменти більше не працюють у колишньому режимі.

"Власне, крім ядерного стримування", — констатував він, — "у нас нічого не залишилося у світі".

Речник Кремля також додав, що саме страх перед ядерним конфліктом наразі виконує головну захисну функцію. На його думку, цей фактор залишається фундаментальною основою, яка досі утримує провідні держави від прямого масштабного протистояння.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що коментуючи ситуацію на полі бою, Путін спробував запевнити присутніх у перевазі окупаційних військ на фронті. Він заявив, що загарбники тиснуть на позиції Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, а також окремо виділив Донецький напрямок. На його переконання, російські підрозділи вже практично захоплюють Костянтинівку. При цьому він вкотре повторив вигаданий пропагандистський наратив про те, що РФ вісім років намагалася знайти мирне рішення, але згодом нібито була змушена стати на захист людей на Донбасі.                                                                                                                 

 



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