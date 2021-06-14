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Мир не выживет: чем опасно наращивание ядерного потенциала Россией

Генерал Николай Маломуж считает, что ядерного потенциала, которым обладают только США и РФ, хватит, чтобы убить нашу планету

сегодня, 16:07
Автор:

Елизавета Черных

Согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), оценочное количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году увеличилось с 3720 до 3825; около 2000 из них – почти все принадлежат России и США – находились в состоянии повышенной боеготовности. 

Мир не выживет: чем опасно наращивание ядерного потенциала Россией

Ядерное оружие - фото из открытых источников

Что и кому пытается продемонстрировать Российская Федерация? К чему может привести использование такого оружия? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к генералу армии Украины, экс-главе Внешней разведки Украины Николаю Маломужу. 

"Мир выходит на уровень глобальной безопасности. Это является основоположным для каждой страны, для каждого человека в целом. Страны, обладающие стратегическими средствами защиты и нападения – в первую очередь, ядерным оружием (но есть также химическое, биологическое), являются странами первой величины. По влиянию, угрозам и обеспечению возможной безопасности.

Россия, не имея достаточного экономического потенциала, новых технологий — сохранила приоритет и паритет в стратегических ядерных вооружениях. Тут она равна по потенциалу с США. Не только по количеству боеголовок (у нее их даже больше), но и по новым разработкам в этом направлении. Российские ракеты могут поражать как близкие цели и государства, так и стратегические, на любых континентах, включая США, Китай и так далее. И подобное наращивание сил — это демонстрация, что РФ является игроком в мировой политике. А в системе безопасности и возможных угроз (форматов сдерживания вероятного противника) – страной первой величины. На одном уровне с США. Ничем другим РФ не может равняться ни с США, ни с ЕС, ни с Китаем. Потому она за счет увеличения стратегических вооружений, новейших видов ракет, вооружения (в том числе якобы гиперзвукового) занимает доминирующее положение в мире. И с этим приходится считаться. Это демонстрация реальной силы.

РФ увеличивает системы шахтного базирования пусковых установок. Размещает их на подлодках, которые могут находиться разных точках мира, на больших глубинах, и быть недосягаемыми ни одной системе обнаружения. И лишь в момент "Ч" может совершать ядерные атаки прямо у берегов любой страны, включая, как считают в РФ, главного противника – США.

На это направляются огромные средства. В том числе на переход к новому технологическому циклу ядерных ракет – гиперядерному оружию.

Три года назад я был на форуме в Вашингтоне, где еще старая администрация, главы Пентагона и ЦРУ демонстрировали формат возможного использования этого гиперядерного оружия. Теми, кто его уже почти имеет или проводит соответствующие глобальные разработки. Моделирование последствий задействования в войне этого вооружения, как и вообще ядерных боеголовок (и новых, и старых), показывает, что мир не выживет. Земля будет безжизненна. Даже потенциала, которым обладают только США и РФ, хватит, чтобы убить нашу планету.

В случае с Россией, это оружие не только сдерживания, но и шантажа. Оно заставляет ЕС, США, страны НАТО вести диалог с РФ. В Кремле прекрасно понимают такую зависимость мира, а потому эффективно используют этот рычаг давления для проведения удобной себе глобальной политики, экономики (включая поставки энергоресурсов — тот же "Северный поток-2"). И европейцы Россию явно побаиваются. А она всем видом дает понять, что если будет мощное противодействие ей в экономическом, финансовом плане, глобальная изоляция (а не санкции, которые для нее не критичны), она может применить силу. Потому многие политики в своей стратегии касательно РФ, учитывают и это. И заявляют о готовности выстраивать с Россией новые отношения. Отсюда — грядущий саммит Байден-Путин и не только". 

Ранее портал "Комментарии" писал об итогах саммита "Большой семерки": какие заявления прозвучали по Украине, России и Беларуси. 



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Источник: https://comments.ua/
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