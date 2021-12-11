Мир отошел на шаг назад от бездны, куда Путин толкал мир, - политик о положении России

Во время передачи "Свобода слова Савика Шустера" Петр Порошенко подчеркнул, что объединенная позиция, которую заняли Байден и европейские лидеры, это хороший сигнал для Украины. Однако он добавил, что в 2014 тоже никто не верил, что Путин нападет, а он это сделал.

Мир объединился против России, фото из открытых источников

Впрочем, политик и пятый президент считает, что угроза войны с Россией – это не только проблема украинцев. Ведь в мире тогда произойдет изменение геополитического строя и разрушение демократического порядка. В то же время политик подчеркнул, что Россия представляет угрозу не только для своих соседей, а удар через миграционное оружие уже получили Литва, Латвия, Польша.

По мнению Порошенко, Путин вторично пытался поднять температуру, стягивая войска к границе, так как считает, что весеннее противостояние он выиграл. Во-первых, российский лидер добивался встречи с Байденом, в результате состоялась Женевская встреча. Во-вторых, он стремится получить сертификацию газопровода и считает, что его сертифицируют. Что касается интеграции Украины в НАТО, Путин считает, что это поставлено на паузу.

Президент России думал, что сейчас ему тоже пойдут навстречу и все, что он захочет, будет выполнено. Однако так не произошло.

"Я считаю блестящим поведение Байдена на этих переговорах. Мир отошел на шаг назад от пропасти, куда Путин толкал мир. Не имеет права Россия силой изменять границы в послевоенной Европе. Не имеет права вето на решение народа Украины о направлении развития государства. Байден согласовал введение "адских" санкций с ключевыми лидерами Европы. Это очень хороший сигнал для Украины", — добавил политик.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы высказались за прямые переговоры с Россией.

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