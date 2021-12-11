Мир отошел на шаг назад от бездны, куда Путин толкал мир, - политик о положении России

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Во время передачи "Свобода слова Савика Шустера" Петр Порошенко подчеркнул, что объединенная позиция, которую заняли Байден и европейские лидеры, это хороший сигнал для Украины. Однако он добавил, что в 2014 тоже никто не верил, что Путин нападет, а он это сделал.
Мир объединился против России, фото из открытых источников
Впрочем, политик и пятый президент считает, что угроза войны с Россией – это не только проблема украинцев. Ведь в мире тогда произойдет изменение геополитического строя и разрушение демократического порядка. В то же время политик подчеркнул, что Россия представляет угрозу не только для своих соседей, а удар через миграционное оружие уже получили Литва, Латвия, Польша.
По мнению Порошенко, Путин вторично пытался поднять температуру, стягивая войска к границе, так как считает, что весеннее противостояние он выиграл. Во-первых, российский лидер добивался встречи с Байденом, в результате состоялась Женевская встреча. Во-вторых, он стремится получить сертификацию газопровода и считает, что его сертифицируют. Что касается интеграции Украины в НАТО, Путин считает, что это поставлено на паузу.
Президент России думал, что сейчас ему тоже пойдут навстречу и все, что он захочет, будет выполнено. Однако так не произошло.
Как сообщал портал "Комментарии", украинцы высказались за прямые переговоры с Россией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости