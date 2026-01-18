Мир отворачивается от Путина: союзники слабеют, доверие исчезает

Международные позиции президента России Владимира Путина продолжают ослабевать, а его публичные заявления все реже воспринимают всерьез на мировой арене. Об этом говорится в аналитическом материале The Washington Post, в котором говорится, что Кремль сталкивается с одновременной утратой доверия со стороны ключевых международных игроков и кризисами среди собственных союзников.

Путин падает в глазах мира

По оценке издания, Москва больше не выглядит сильным геополитическим центром, способным диктовать условия или влиять на повестку дня ведущих государств. Показательными оказались недавние события, в том числе захват танкера под российским флагом, а также публичное опровержение заявлений Кремля со стороны Соединенных Штатов. В Вашингтоне, как отмечают журналисты, все чаще демонстрируют готовность открыто подвергать сомнению позицию России, не опасаясь политических последствий.

Аналитики обращают внимание, что сам Путин в последнее время избегает резких и конфронтационных высказываний, особенно в контексте отношений с США и Дональдом Трампом. По мнению экспертов, такая осторожность свидетельствует о желании Кремля не демонстрировать свою уязвимость и не ухудшать позиции в условиях уменьшения международной поддержки.

Отдельно в материале отмечается, что ослабление внешнеполитического влияния России происходит параллельно с внутренними проблемами. Война против Украины, значительные человеческие и экономические потери, а также усиление репрессивных мер внутри страны подрывают доверие к власти среди российского населения. Это, в свою очередь, разрушает годами выстроенный образ "непобедимой" России и ее лидера.

The Washington Post заключает, что совокупность этих факторов — ослабление союзников, снижение доверия Запада и внутреннее недовольство — формирует для Кремля новую реальность. В нем Россия все больше теряет статус государства, с которым мир вынужден считаться, а Владимир Путин — образ безоговорочного и влиятельного глобального лидера.

