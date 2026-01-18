Світ відвертається від Путіна: союзники слабшають, довіра зникає

Міжнародні позиції президента Росії Володимира Путіна продовжують слабшати, а його публічні заяви дедалі рідше сприймають серйозно на світовій арені. Про це йдеться в аналітичному матеріалі The Washington Post, у якому зазначається, що Кремль стикається з одночасною втратою довіри з боку ключових міжнародних гравців і кризами серед власних союзників.

Путін падає на очах світу

За оцінкою видання, Москва більше не виглядає сильним геополітичним центром, здатним диктувати умови або впливати на порядок денний провідних держав. Показовими стали нещодавні події, зокрема захоплення танкера під російським прапором, а також публічне спростування заяв Кремля з боку Сполучених Штатів. У Вашингтоні, як зазначають журналісти, дедалі частіше демонструють готовність відкрито ставити під сумнів позицію Росії, не побоюючись політичних наслідків.

Аналітики звертають увагу, що сам Путін останнім часом уникає різких і конфронтаційних висловлювань, особливо у контексті відносин зі США та Дональдом Трампом. На думку експертів, така обережність свідчить про бажання Кремля не демонструвати власну вразливість і не погіршувати позиції в умовах зменшення міжнародної підтримки.

Окремо у матеріалі наголошується, що ослаблення зовнішньополітичного впливу Росії відбувається паралельно з внутрішніми проблемами. Війна проти України, значні людські та економічні втрати, а також посилення репресивних заходів у середині країни підривають довіру до влади серед російського населення. Це, своєю чергою, руйнує роками вибудуваний образ "непереможної" Росії та її лідера.

The Washington Post підсумовує, що сукупність цих факторів — ослаблення союзників, зниження довіри Заходу та внутрішнє невдоволення — формує для Кремля нову реальність. У ній Росія дедалі більше втрачає статус держави, з якою світ змушений рахуватися, а Володимир Путін — образ беззаперечного та впливового глобального лідера.

