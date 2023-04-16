Мир с условием: Медведев сделал безумное "поздравление" с Пасхой

Бывший российский президент, заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев сделал "миролюбивое" поздравление с Пасхой, но в своем традиционном стиле не забыл о захватнических целях российской войны в Украине. Новое безумное поздравление Медведева появилось в его Telegram .

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

В сообщении он заявил, что в светлый день Пасхи желает всем россиянам "долгожданного мира". Но, по его мнению, мир должен быть только после "достижения целей СВО".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага", — пожелал Медведев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров раскритиковал вернувшихся из плена чеченцев . На Пасху в Украину из плена вернулись 130 украинских пленных. Сколько россиян вернулись домой, ни Украина, ни Россия пока не комментируют. При этом накануне, 15 апреля, в своем телеграмм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в Грозный из украинского плена пяти бойцов. По словам председателя Чечни, им предстоит доказать, что они вынужденно сдались в плен. Как пример искупления позора плена, Кадыров привел бойца Киргиза Мусиханова, который "получил ранение, попал в плен, но вернулся, залечил раны и снова отправился в гущу боев в составе спецназа "АХМАТ", показывая хорошие результаты".

Также "Комментарии" писали о том, что в пасхальную ночь враг обстрелял церковь. Этой ночью враг обстрелял Запорожье и окрестности — под обстрел попали зеленая зона в областном центре и церковь в Камышевасе под Запорожьем. Об этом сообщили секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и глава Запорожской ОВ Юрий Малашко. Жертв и пострадавших нет.