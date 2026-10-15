Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что усилия США по урегулированию войны против Украины якобы сталкиваются с нежеланием Киева идти на мир. По его утверждению, ответственность за отсутствие прогресса в переговорах лежит на украинском руководстве и лично президенте Владимире Зеленском.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Представитель Кремля также обвинил Украину в продолжении ударов по объектам российского энергетического сектора. Однако, комментируя ситуацию, Песков не упомянул о регулярных российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, которые создают угрозы для электроснабжения и отопления украинских городов.

Заявления Москвы прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о возможных путях прекращения войны и роли Вашингтона в переговорном процессе. Российская сторона вновь использовала формулировки, перекладывающие ответственность за отсутствие договоренностей на Киев, при этом не представив в приведенных заявлениях конкретных деталей, которые подтверждали бы обвинения в адрес украинского руководства.

Позиция Кремля также оставляет открытым главный вопрос: на каких условиях Москва готова прекратить боевые действия и предусматривают ли ее предложения реальные гарантии безопасности для Украины. Само по себе обвинение другой стороны в нежелании мира не свидетельствует о готовности к компромиссу.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России заявили, что Украина якобы атаковала два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях, нарушив энергетическое перемирие, о котором объявил президент США Дональд Трамп. В Офисе президента Украины эти обвинения отрицали и назвали их фейком.

О якобы ночных ударах по РФ сообщил вице-премьер-министр России Александр Новак. По его словам, атаки по двум НПЗ свидетельствуют о том, что Киев не демонстрирует готовность соблюдать энергетическое перемирие. Однако в сообщении российских властей не привели подтверждений поражения заводов. В сети также не обнародовали кадры, подтверждающие последствия заявленных атак, а украинская сторона об ударах по этим объектам не сообщала.



