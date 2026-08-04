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Мир в Украине возможен: в Кремле выдвинули новые условия по переговорам

РФ готова сесть за стол переговоров, но при условии «конструктивного и зрелого подхода со стороны стран Запада»

4 августа 2026, 09:15
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Кравцев Сергей

Путинский режим манипулятивно заявляет, мол, Москва "всегда открыта" к переговорам по Украине. В то же время в очередной раз подчеркивает свои условия, которые больше похожи на ультиматумы. Так в очередной раз позицию Кремля озвучил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

Мир в Украине возможен: в Кремле выдвинули новые условия по переговорам

Кремль. Фото: из открытых источников

Сначала заместитель Лаврова традиционно обвинил Украину, которая якобы "вела себя не последовательно" и "запрещала переговоры". Вспомнил он и страны Запада, бросив по их адресу обвинения в "гибридной войне против РФ", а также в "ультимативной тональности" и "неприемлемом диалоге".

Впоследствии Галузин перешел в ультиматумы Москвы. По его словам, переговоры вроде бы возможны, но при условии "конструктивного и зрелого подхода со стороны стран Запада". Более того, добавил он, этот подход должен быть "нацелен на устранение причин конфликта".

В то же время, представитель МИД РФ пригрозил, что, если Кремль не увидит "готовности к выполнению договоренностей", то Россия продолжит так называемую "сво", то есть полномасштабную войну.

По его словам, Москва и дальше намерена "достигать свои цели военным путем", объясняя это необходимостью "устранения первопричин конфликта" и "защиты своих интересов и людей".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украину ожидает одна из самых сложных зим с начала полномасштабной войны. На фоне усиления российских ракетных атак эксперты предупреждают, что Кремль может вновь сделать ставку на уничтожение энергетической инфраструктуры, пытаясь сломить сопротивление страны в холодное время года.




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