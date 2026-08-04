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Мир в Україні можливий: у Кремлі висунули нові умови щодо переговорів

РФ готова сісти за стіл переговорів, але за умови «конструктивного та зрілого підходу з боку країн Заходу»

4 серпня 2026, 09:15
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Кравцев Сергей

Путінський режим маніпулятивно заявляє, мовляв, Москва "завжди відкрита" до переговорів щодо України. Водночас вкотре наголошує на своїх умовах, які більше схожі на ультиматуми. Так вкотре позицію Кремля озвучив заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін.

Мир в Україні можливий: у Кремлі висунули нові умови щодо переговорів

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Спочатку заступник Лаврова традиційно звинуватив Україну, яка нібито "поводилася не послідовно" і "забороняла переговори". Згадав він і країни Заходу, кинувши на їхню адресу звинувачення у "гібридній війні проти РФ", а також у "ультимативній тональності" та "неприйнятному діалозі".

Згодом Галузін перейшов до ультиматумів Москви. За його словами, переговори начебто можливі, але за умови "конструктивного та зрілого підходу з боку країн Заходу". Більше того, додав він, цей підхід має бути "спрямованим на усунення причин конфлікту".

У той же час, представник МЗС РФ пригрозив, що якщо Кремль не побачить "готовності до виконання домовленостей", то Росія продовжить так звану "сво", тобто повномасштабну війну.

За його словами, Москва й надалі має намір "досягати свої цілі військовим шляхом", пояснюючи це необхідністю "усунення першопричин конфлікту" та "захисту своїх інтересів та людей".

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Також видання "Коментарі" повідомляло – на Україну чекає одна з найскладніших зим з початку повномасштабної війни. На тлі посилення російських ракетних атак експерти попереджають, що Кремль може знову зробити ставку на знищення енергетичної інфраструктури, намагаючись зламати опір країни в холодну пору року.




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