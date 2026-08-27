Мирные переговоры Украины и РФ в сентябре: в Кремле отреагировали на заявление Буданова

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не подтверждает, что новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией состоится в сентябре. Однако представитель Путина заявляет о готовности РФ продолжать переговорный процесс и контакты с США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время у Кремля нет конкретной информации о дате или планах проведения следующей встречи представителей Украины и России.

"На данный момент у меня нет никакой информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров", – сказал Песков.

Однако представитель Кремля подчеркнул, что контакты на рабочем уровне продолжаются. В частности, Москва продолжает взаимодействие с Вашингтоном.

"Конечно, мы остаемся открытыми для продолжения мирных переговоров", – заявил представитель Путина.

Песков также добавил, что Россия "сохраняет готовность" к дальнейшему переговорному процессу.

Накануне руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что новый раунд переговоров между Украиной и РФ с участием США может состояться в сентябре. Он также предположил, что определенная связь с предстоящими контактами может иметь недавний визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В то же время Буданов отметил, что украинская тема не была главной во время поездки руководителя американской разведки в российскую столицу. По его словам, основное внимание во время встречи было уделено отношениям непосредственно между США и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов сделал заявление о новых мирных переговорах с РФ.

Также "Комментарии" писали о тревожном предупреждении с Запада. Что известно о новых планах Путина из-за провала переговоров.