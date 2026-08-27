Мирні переговори України та РФ у вересні: у Кремлі відреагували на заяву Буданова

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не підтверджує, що новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією відбудеться у вересні. Однак представник Путіна заявляє про готовність РФ продовжувати переговорний процес і контакти зі США.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков заявив, що наразі у Кремля немає конкретної інформації щодо дати чи планів проведення наступної зустрічі представників України та Росії.

"На даний момент у мене немає жодної інформації про конкретні плани і терміни проведення наступного раунду переговорів", — сказав Пєсков.

Однак речник Кремля наголосив, що контакти на робочому рівні тривають. Зокрема, Москва продовжує взаємодію з Вашингтоном.

"Звичайно, ми залишаємося відкритими для продовження мирних переговорів", — заявив представник Путіна.

Пєсков також додав, що Росія "зберігає готовність" до подальшого переговорного процесу.

Напередодні керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що новий раунд переговорів між Україною та РФ за участі США може відбутися у вересні. Він також припустив, що певний зв'язок із майбутніми контактами може мати нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Водночас Буданов зазначив, що українська тема не була головною під час поїздки керівника американської розвідки до російської столиці. За його словами, основну увагу під час зустрічі приділили відносинам безпосередньо між США та Росією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов зробив заяву про нові мирні переговори з РФ.

Також "Коментарі" писали про тривожне попередження з Заходу. Що відомо про нові плани Путіна через провал переговорів.