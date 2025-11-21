Мирный план США: в тексте нашли формулировки, написанные на русском языке

В проекте американского "мирного плана" по Украине, написанном на английском языке, журналисты The Guardian обнаружили характерные признаки перевода с русского. Несколько формулировок в документе звучат нетипично для английского языка, что может свидетельствовать об их первоначальном написании на русском — языке страны-агрессора, которой этот план фактически предлагает существенные преимущества.

Кирилл Дмитриев и Стив Виткофф. Фото: REUTERS

Как указывают журналисты, наиболее показательным примером стал третий пункт мирного плана со следующим текстом: "It is expected that Russia will not invade neighbouring countries and Nato will not expand further".

Как объясняют The Guardian, конструкция "It is expected" в таком контексте выглядит искусственно и соответствует прямому переводу русского слова "ожидается". Для английского это неестественная пассивная форма, которую редко используют в документах дипломатического уровня.

В тексте также встречаются другие русские кальки, в частности слова ambiguities ("неоднозначности") и to enshrine ("закрепить"), которые представлены в формулировках, нетипичных для англоязычной юридической или дипломатической практики.

Как выяснилось, документ разрабатывался без участия Украины или европейских партнеров. Белый дом подтвердил, что над текстом работали представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев и специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф. По данным The Guardian, оба согласовали проект во время недавней встречи в Майами.

