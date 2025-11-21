Мирний план США: у тексті знайшли формулювання написані російською мовою

У проєкті американського "мирного плану" щодо України, написаному англійською мовою, журналісти The Guardian виявили характерні ознаки перекладу з російської. Декілька формулювань у документі звучать нетипово для англійської мови, що може свідчити про їхнє початкове написання російською — мовою країни-агресора, якій цей план фактично пропонує суттєві переваги.

Кирило Дмитрієв та Стів Віткофф. Фото: REUTERS

Як вказують журналісти, найбільш показовим прикладом став третій пункт мирного плану з таким текстом: "It is expected that Russia will not invade neighbouring countries and Nato will not expand further".

Як пояснюють у The Guardian, конструкція "It is expected" у такому контексті виглядає штучно та відповідає прямому перекладу російського слова "ожидается". Для англійської мови це неприродна пасивна форма, яку рідко використовують у документах дипломатичного рівня.

У тексті також трапляються інші російські кальки, зокрема, слова ambiguities ("неоднозначности") та to enshrine ("закрепить"), які подані у формулюваннях, нетипових для англомовної юридичної чи дипломатичної практики.

Як з’ясувалося, документ розроблявся без участі України чи європейських партнерів. Білий дім підтвердив, що над текстом працювали представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв та спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф. За даними The Guardian, обидва узгодили проєкт під час нещодавньої зустрічі в Маямі.

