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Ткачик Олеся
Визит Генсека ООН Антониу Гетурриша в Казань, рукопожатие с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которому сформированный ООН Международный уголовный суд выписал ордер на арест — это окончательная точка мирового порядка в редакции 1945 года, отметил бывший генпрокурор Юрий Луценко.
Антониу Гутерриш
По его словам, эпоха, когда ООН могла останавливать войны на основе международного права – прошла. По мнению Луценко, мир вернулся к праву сильного.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на визит генсека ООН Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. Он заявил, что подобные действия генсека подрывают репутацию ООН и не способствуют установлению мира. При этом в Украине обратили внимание, что Гутерриш летом отказался посещать прошедший в Швейцарии саммит мира. При этом в ООН отреагировали на критику Киева. Там заявили, что позиция ООН по войне в Украине остается неизменной, а визит на саммит БРИКС является частью "стандартной практики". Кроме того, эксперты рассказали, почему генсек ООН уехал в Казань.
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