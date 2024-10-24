Мировой порядок окончательно разрушен: как Путин поставил в этом окончательную точку

Визит Генсека ООН Антониу Гетурриша в Казань, рукопожатие с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которому сформированный ООН Международный уголовный суд выписал ордер на арест — это окончательная точка мирового порядка в редакции 1945 года, отметил бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Антониу Гутерриш

"Путин добился своего. Возрожденный им фашизм сделал фикцией все, что удерживало мир 80 лет. Должны признать — и ООН, и ОБСЕ, и Красный Крест из МАГАТЭ недееспособны. А сам Генсек Гуттериш – продажный симулякр. Как говорил Энштейн, мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло. А потому, что некоторые видят это и ничего не делают", – отметил Луценко.

По его словам, эпоха, когда ООН могла останавливать войны на основе международного права – прошла. По мнению Луценко, мир вернулся к праву сильного.

"Вывод для нас: достаточно формул мира, форумов мира, планов победы и новых деклараций. Надо системно и профессионально строить ВСУ и ВПК. Не бояться в мечтах. Не сдаваться в действиях", — добавил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на визит генсека ООН Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. Он заявил, что подобные действия генсека подрывают репутацию ООН и не способствуют установлению мира. При этом в Украине обратили внимание, что Гутерриш летом отказался посещать прошедший в Швейцарии саммит мира. При этом в ООН отреагировали на критику Киева. Там заявили, что позиция ООН по войне в Украине остается неизменной, а визит на саммит БРИКС является частью "стандартной практики". Кроме того, эксперты рассказали, почему генсек ООН уехал в Казань.



