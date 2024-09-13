МКС оказался бессильным: как визит в Монголию усилил Путина

Визит Владимира Путина в Монголию – это небольшая, но все же победа Кремля. Этим визитом Путин расширил территорию мира вне закона и где можно не выполнять международные законодательные акты, заявил политолог Константин Матвиенко.

Путин посетил Монголию. Фото из открытых источников

"Президент Монголии мог не приглашать Путина, но он согласился на приезд российского диктатора исключительно из-за экономических интересов. Монголия получает от РФ дешевые энергоносители и заинтересована в расширении кредитных возможностей от Китая, а потому, являясь членом МКС, пошла на вопиющее нарушение международных правил", — заявил Константин Матвиенко.

Политолог отметил, что Монголия имеет в Международном уголовном суде своего судью, а потому на фоне скандала с визитом Путина МИД Украины мог поставить вопрос о временном или постоянном устранении монгольского судьи из МКС.

"Это был бы правильный шаг, который украинский МИД, к сожалению, не сделал", – сказал он.

По мнению политолога, кейс с визитом Путина в Монголию – хороший повод денонсировать соглашение о вхождении Украины в МКС.

"Нам следует следовать примерам США и Израиля, которые не подписали Римский устав, чтобы иметь возможность защищать своих солдат от преследования со стороны МКС", — добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское контрнаступление в Курской области стало неожиданным для украинского подразделения. Как пишет Financial Times, российское контрнаступление, ставшее первой большой попыткой РФ отвоевать территории Курской области, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка. По информации издания, россияне взяли в плен как минимум 10 украинских военных.