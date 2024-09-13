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Марьян Ощановский
Визит Владимира Путина в Монголию – это небольшая, но все же победа Кремля. Этим визитом Путин расширил территорию мира вне закона и где можно не выполнять международные законодательные акты, заявил политолог Константин Матвиенко.
Путин посетил Монголию. Фото из открытых источников
Политолог отметил, что Монголия имеет в Международном уголовном суде своего судью, а потому на фоне скандала с визитом Путина МИД Украины мог поставить вопрос о временном или постоянном устранении монгольского судьи из МКС.
По мнению политолога, кейс с визитом Путина в Монголию – хороший повод денонсировать соглашение о вхождении Украины в МКС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское контрнаступление в Курской области стало неожиданным для украинского подразделения. Как пишет Financial Times, российское контрнаступление, ставшее первой большой попыткой РФ отвоевать территории Курской области, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка. По информации издания, россияне взяли в плен как минимум 10 украинских военных.
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