logo

BTC/USD

35872.58

ETH/USD

2674.81

LTC/USD

95.32

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Мнения в Кремле по поводу украинских территорий разделились: там решают, что делать дальше
commentss НОВОСТИ Все новости

Мнения в Кремле по поводу украинских территорий разделились: там решают, что делать дальше

В Кремле не приняли решения о проведении псевдореферендумов

сегодня, 14:01
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В россии еще не определились со своей стратегией в отношении Украины. Там уже не первый раз заявляют о новых планах: сначала захваты власти и Киева, затем южных регионов, дальше – война в Молдове. О колебаниях Путина рассказал советник министра внутренних дел и директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Мнения в Кремле по поводу украинских территорий разделились: там решают, что делать дальше

Фото иллюстративное / Pixabay

Эксперт подчеркнул, что в Москве партии разделились на две группы: одни считают, что нужно аннексировать оккупированные территории Украины. Другие подчеркивают, что если аннексируют территории или провозгласят там псевдореспублики, то лишатся переговорных позиций и закроют себе пути к отступлению. К кому прислушается команда Путина, пока не понятно. Сейчас он отправил в Мариуполь представителя Сергея Кириенко, заместителя руководителя администрации президента с инспекцией, чтобы понимать, что там происходит. Похоже, что Путин уже не доверяет Дмитрию Козаку и бывшей команде.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что если будут псевдореферендумы или аннексии украинских территорий, то Украина сразу выходит из переговоров. Пока Путин не готов к ним, он ждет тактических результатов своей армии на востоке.

Как сообщал портал "Комментарии", оккупанты казнили пленного бойца из "Азовстали" и прислали матери фотографии. Убитый был спортсменом, мастером спорта и чемпионом Украины. С началом вторжения России пошел воевать на фронт и был взят в плен в Мариуполе.

Также мы писали, что оккупанты выпустили по Украине уже более двух тысяч ракет за 71 день. Кроме того, Генеральный штаб зафиксировал 2682 вылета российских истребителей в украинском небе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yabq65zM9Zk
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!