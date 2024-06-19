Блогер из России Артем Суворкин издал с потрохами мужчину российской звезды Алсу Яна Абрамова.

Алсу расстается с Яном Абрамовым (фото из открытых источников)

Как ссылаются на него пропагандистские российские СМИ , Алсу надоело, что Ян Абрамов практически, не стесняясь, разгуливал во все стороны. Суворкин добавляет, что муж Алсу делал это практически открыто и не стеснялся своих приключений.

"Лично знаю многих девушек, с которыми он спал и за которыми нагло ухаживал", — рассказывает блоггер.

Одна из фавориток Абрамова — это Анастасия Решетова, которая, как две капли воды похожа на Алсу. Пишут, что Ян Абрамов даже ездил из Решетовой в Японию, исполнив эту заветную мечту разлучницы.

Напомним, что "Комментарии" писали о разводе известной российской певицы. СМИ РФ известили причины развода российской певицы Алсу Абрамовой с ее мужем Яном.

Как информируют пропагандистские издания, Алсу была недовольным поведением мужа уже давно. На фоне слухов о его изменах Абрамов почти не проживал дома, а появлялся туда "наездами". Разумеется, такое положение не устраивало Алсу и певица долгие годы словно терпела. Однако сейчас обманутые супруги приняли окончательное решение прекратить жить в браке, который был заключен 18 лет.

Также "Комментарии" писали о том, что в РФ разводится самая крепкая звездная пара . Известная в РФ певица Алсу, состоявшая в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, стала инициатором развода их супружеских отношений. Как информируют пропагандистские телеграммы, певица лично оформила заявление в одном из судов российской столицы. Супруги решили разойтись после 18 лет брака. Причины развода пока неизвестны. У Алсу и Яна Абрамова есть трое детей, самому молодому — Рафаэлю — восемь лет.





