Много знает его тайн: главного врача Путина арестовали при попытке бежать из РФ

Ведущий российский медицинский работник, проинформированный обо всех "тайнах здоровья" хозяина Кремля Владимира Путина, был арестован представителями российской спецслужбы. Его задерживали "при попытке к бегству".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщает The Sun, 59-летний Виктор Трухин до этого 11 лет работал в должности руководителя Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Чиновник скрылся через шесть дней после своего увольнения с должности директора ведущего государственного института, ему инкриминировали обвинения в мошенничестве.

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Как написано в публикации, Трухин был осведомлен о новых исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и бактериальных препаратов в РФ. Сообщают, что медик был арестован сотрудниками контрразведывательной службы ФСБ Путина после попытки бежать за границу с территории Беларуси.

Возглавлявший россиянин институт входит в ФМБА — это российский государственный орган, призванный обеспечить радиационную, химическую и биологическую безопасность в стране.

Уголовное дело против российского чиновника было возбуждено, как стало известно, что он намерен покинуть Россию и может рассказать много интересной информации о разработке российских вакцин и сыворотки. У Виктора Трухина был никарагуанский паспорт.

Как написано в статье, возбужденное против опального директора дело имеет связь с вероятной проплатой в размере 4,75 миллиона фунтов стерлингов на счет южноамериканского института биотехнологии.

Российские СМИ информируют, что россиянина содержат в СИЗО по другому обвинению — это хищение почти 5000 фунтов стерлингов.

Это научное учреждение является одним из главных, разрабатывая лекарства для преодоления коронавируса, гепатита и заболеваний, передающихся половым путем, оно является ведущим в экспорте российских вакцин и хранит секретные контракты.

Среди крупнейших клиентов института – компания близкого друга Путина Сергея Чемезова, бывшего коллеги по КГБ, миллиардера и главы Ростеха, это государственный высокотехнологичный оборонный конгломерат.

Дочь Трухина увидела его в российской столице 3 сентября. Трихин адресовал прощальное письмо коллективу института, заметив на счет своего увольнения: "Это решение, к сожалению, было не моим".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российского генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали