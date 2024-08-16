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Многолетнего помощника Шойгу выгнали из минобороны РФ: интересные подробности

Советника Шойгу, заявившего о войне РФ с «Антихристом», уволили из Минобороны

16 августа 2024, 23:18
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Марьян Ощановский

Политтехнолог Андрей Ильницкий был уволен из министерства обороны РФ после отставки Сергея Шойгу, советником которого он был почти 10 лет, отвечая за информационную политику ведомства.

Многолетнего помощника Шойгу выгнали из минобороны РФ: интересные подробности

Советника Шойгу уволили. Фото из открытых источников

Российский провоенный блоггер Юрий Подоляка обвинил Ильницкого в некомпетентности и назвал его "пустым словоблудом".

"Я очень доволен, что это ненужное "недоразумение в лампасах" перестанет мешать другим работать. И очень хорошо, что он больше не будет авторитетно делиться своими "гениальными" мыслями в той области, в которой он, к сожалению, ничего не понимает", — написал Юрий Подоляка.

По его словам, именно Андрей Ильницкий виновен в провале информационной политики российского минобороны.

Как известно, после вторжения РФ в Украину Ильницкий начал обвинять Запад в применении "ментального геноцида" и "технологии антихристов" против России. Он утверждал, что "глобальные элиты" строят "мир тотальной безответственности" и готовят "проект новой веры для человечества", где бога заменят "попечители" в виде международных организаций. Советник Шойгу заявлял, что Россия ведет войну "против антихристианского Запада" на территории Украины, "где столкнулись добро со злом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший глава Минобороны РФ, а теперь Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Москва не заметила реакции Украины на ультимативное предложение российского диктатора Владимира Путина по окончании войны. Сергей Шойгу во время визита в Азербайджан ответил на вопросы журналистов, в частности, о реакции Украины на "мирное предложение" Путина по окончании войны. По его словам, Украина никак не ответила на ультиматум российского диктатора.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/24854
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