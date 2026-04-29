Мобилизационный тупик: почему Кремль не может ни начать, ни отказаться

Россия планирует наращивать численность личного состава в Украине за счет расширения мобилизации. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко. При этом разведка сигнализирует о том, что потери РФ на фронте превышают количество набора контрактников. Решится ли Путин на всеобщую мобилизацию, чтобы переломить ход войны? Может ли это привести к обратному эффекту и вызвать действительно народный гнев внутри РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Первые решения по мобилизации в РФ увидим этим летом

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов отметил, тема мобилизации в России, если не самая непопулярная, то одна из самых непопулярных. То есть, россияне очень любят воевать в интернете, записывая ролики, просматривая ролики, комментируя посты, призывая к полной победе, никого не щадить. Вот в этом они все.

"Когда нужно взять оружие в руки и идти самому, то это все работало, пока россиянам казалось, что это веселая игра, а украинцы не сопротивляются. Пойти покрошить укроп – это было здорово, но когда они увидели черные пакеты и гробы, когда поняли, что очень высокая смертность в Украине, и ты не идешь на развлекательное сафари, а идешь, скорее всего, на смерть, желание пропало напрочь. Показателен опыт несколько лет назад частичной мобилизации в России, про которую сами россияне шутят, 300 тысяч мобилизовали, 2 миллиона мужчин уехало из страны. А в России в начале осени большие выборы будут проходить – выборы в Госдуму, выборы глав регионов и местных советов регионов. Рейтинг "Единой России" оставляет желать лучшего, он падает еще сильнее, чем рейтинг Путина. И перед такими выборами проводить мобилизацию, вызывая там панику, раздражение, агрессию населения, это очень нежелательно для российского политикума, для российской власти", – отметил Кирилл Сазонов.

Но, с другой стороны, продолжает собеседник портала "Комментарии", работает еще один фактор. Сейчас внимание от российской агрессии, конечно, отвлечено Ираном и, в первую очередь, Соединенные Штаты и Европа сосредоточены на Иране. И поэтому у Путина есть определенное окно возможностей.

"Скорее всего, встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа будет в мае, но не окончательная. После закрытия вопроса с Ираном уже ближе к осени, осенью выборы в Конгресс. И, скорее всего, эти два лидера самых могущественных государств сейчас будут формировать контуры новой структуры мира. Ни много, ни мало. Определяться, каким будет мир, какая будет система сдержек и противовесов. Условно говоря, что кому, что на каких условиях. И будет закрыт между ними целый ряд вопросов. В том числе и российская агрессия в Украине, по которой Китай уже съел все, что мог, получил все бонусы и, скорее всего, в дальнейшем обострении не заинтересован. США, тем более. И в этой ситуации, когда Си и Трамп примут общие решения, общие контуры оформят, у России не будет свободы маневров. Путина просто поставят в известность. И до этого момента, то, что он успеет откусить, отпустить, собрать, это ему оставят. А дальше, скорее всего, ничего. Добавим к этому фактор экономики в России, которая очень тяжело себя чувствует. И, чем дальше, тем хуже. Для понимания, дефицит бюджета, запланированный на 2026 год, в России 3,7 триллиона рублей. А за первый квартал 2026 года они уже ушли в дефицит бюджета в 4,6 триллиона. То есть, на 900 триллионов уже превысили рамки всего года. Продали 22 тонны золота", – отметил политолог.

По его словам, экономическая ситуация в РФ очень тяжелая. Придется что-то делать. И россияне тоже это понимают, как понимают, что они долго не потянут эту кампанию.

"Уже Соловьев на эфирах грустно констатирует, что длительные войны невыгодны. Нужно заканчивать. Эта кампания должна стать последней. А воевать, кроме как большим числом народа, они так и не научились. Поэтому, с другой стороны, мобилизация им очень нужна. Причем срочно, чтобы закидать мясом. Они верят, что это сработает. Поэтому они будут как-то балансировать, стараться набрать людей максимально быстро. Как можно больше из студентов, из военнослужащих, срочной службы. Не переходя к общей мобилизации. Либо будут проводить мобилизацию, не затрагивая столицу и большие города, такие, как Екатеринбург, Санкт-Петербург. Пытаясь набрать людей как-то из глубинок", – отметил Кирилл Сазонов.

Он подчёркивает, в связи с этим идет борьба с интернетом, чтобы не было каких-то организованных массовых акций протестов в разных регионах.

"Вот эти несколько векторов. Такой лебедь, рак и щука российской политики. Между ними они балансируются, и из них будут принимать решения, которые мы увидим уже этим летом", – подытожил Кирилл Сазонов.

Нужно следить за ключевыми тезисами пропагандистов, да и самого Путина

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, учитывая "год больших выборов", проводить мобилизацию летом для Кремля рискованно. Проводить осенью – возможно, бессмысленно. Ведь могут уже складываться новые контуры заморозки войны с точки зрения ключевых геополитических центров. Просто не успеешь добиться эффекта на фронте.

"Оставить ситуацию без быстрых решений для Путина равнозначно созданию проблем для системы власти и себя лично. Не критичных на данном этапе, но крайне болезненных. Ведь с одной стороны будут недовольные те, кто "войну не замечал", с другой – правые имперцы, те же военкоры и их аудитория, на которых рассчитывает Путин, но которых так и не поставили под полный контроль. Выход из проблемы может быть в виде старого анекдота – не можешь побороть проблему, возглавь её. В случае с РФ сыграть на страхе и всё же перевести российско-украинскую войну в категорию пропагандистского штампа "война народная". То есть нагнать чуть больше страха, усилить пропаганду через СМИ и продемонстрировать готовность "жертвовать" и "жертвы народной ради Победы". Тут мобилизация, наоборот, может стать фактором, добавляющим баллов власти: страшно, значит мы идёт на непопулярные меры ради того, чтобы это быстро закончилось", – отметил эксперт.

По его словам, такой шаг крайне рискован, поскольку не решает проблему, а лишь откладывает её, давая усиление политических позиций максимум на год. Но Путину больше и не надо, ведь к концу 2026 года может сложиться консенсус глобальных игроков о том, что данную войну пора замораживать.

"Поэтому я буду внимательно следить за ключевыми тезисами пропагандистов, кремлёвских чиновников, да и самого Путина в первые майские дни. Это время принятия решения. Если играть на страхе в мобилизацию – начало процесса должно быть положено в период с 7-8 по 14-15 мая", – отметил Игорь Тышкевич.

