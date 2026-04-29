Мобілізаційний глухий кут: чому Кремль не може ні почати, ні відмовитися

Росія планує збільшувати чисельність особового складу в Україні за рахунок розширення мобілізації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. При цьому розвідка сигналізує про те, що втрати РФ на фронті перевищують кількість набору контрактників. Чи наважиться Путін на загальну мобілізацію, щоб переламати хід війни? Чи може це призвести до зворотного ефекту та викликати справді народний гнів усередині РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Перші рішення щодо мобілізації в РФ побачимо цього літа

Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що тема мобілізації у Росії, якщо не найнепопулярніша, то одна з найнепопулярніших. Тобто росіяни дуже люблять воювати в інтернеті, записуючи ролики, переглядаючи ролики, коментуючи пости, закликаючи до повної перемоги, нікого не щадити. Ось у цьому вони усі.

"Коли треба взяти зброю до рук і йти самому, то це все працювало, поки росіянам здавалося, що це весела гра, а українці не чинять опір. Піти покришити укропів – це було чудово, але, коли вони побачили чорні пакети та труни, коли зрозуміли, що дуже висока смертність в Україні, і ти не йдеш на розважальне сафарі, а йдеш, швидше за все, на смерть, бажання зникло геть. Показовий досвід кілька років тому часткової мобілізації у Росії, про яку самі росіяни жартують, 300 тисяч мобілізували, 2 мільйони чоловіків виїхало з країни. А в Росії на початку осені великі вибори відбуватимуться – вибори до Держдуми, вибори глав регіонів та місцевих рад регіонів. Рейтинг "Єдиної Росії" бажає кращого, він падає ще сильніше, ніж рейтинг Путіна. І перед такими виборами проводити мобілізацію, викликаючи там паніку, роздратування, агресію населення — це дуже небажано для російського політикуму, для російської влади", – зазначив Кирило Сазонов.

Але, з іншого боку, продовжує співрозмовник порталу "Коментарі", працює ще один фактор. Зараз увага від російської агресії, звісно, відвернена Іраном і, насамперед, Сполучені Штати та Європа зосереджені на Ірані. І тому Путін має певне вікно можливостей.

"Швидше за все, зустріч Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа буде у травні, але не остаточна. Після закриття питання з Іраном вже ближче до осені, восени вибори до Конгресу. І, швидше за все, ці два лідери наймогутніших держав зараз формуватимуть контури нової структури світу. Ні багато, ні мало. Визначатиметься, яким буде світ, яка буде система стримувань та противаг. Умовно кажучи, що кому, що на яких умовах. І буде закрито між ними цілу низку питань. У тому числі й російська агресія в Україні, через яку Китай уже з'їв усе, що міг, отримав усі бонуси і, швидше за все, надалі у загостренні не зацікавлений. США, тим паче. І в цій ситуації, коли Сі і Трамп ухвалять спільні рішення, загальні контури оформлять, Росія не матиме свободи маневрів. Путіна просто повідомлять. І до цього моменту те, що він встигне відкусити, відпустити, зібрати, це йому залишать. А далі, швидше за все, нічого. Додамо до цього фактор економіки Росії, яка дуже важко почувається. І що далі, то гірше. Для розуміння, дефіцит бюджету, запланований на 2026 рік, у Росії 3,7 трильйона рублів. А за перший квартал 2026 року вони вже пішли у дефіцит бюджету 4,6 трильйона. Тобто на 900 трильйонів уже перевищили рамки всього року. Продали 22 тонни золота", – зазначив політолог.

За його словами, економічна ситуація в РФ є дуже важкою. Доведеться щось робити. І росіяни також це розуміють, як і розуміють, що вони довго не потягнуть цю кампанію.

"Вже Соловйов на ефірах сумно констатує, що тривалі війни невигідні. Потрібно закінчувати. Ця кампанія має стати останньою. А воювати, крім великою кількістю народу, вони так і не навчилися. Тому, з іншого боку, мобілізація їм дуже потрібна. Причому терміново, щоби закидати м'ясом. Вони вірять, що це спрацює. Тому вони якось балансуватимуть, намагатимуться набрати людей максимально швидко. Якнайбільше зі студентів, з військовослужбовців, строкової служби. Не переходячи до загальної мобілізації. Або будуть проводити мобілізацію, не торкаючись столиці та великих міст, таких як Єкатеринбург, Санкт-Петербург. Намагаючись набрати людей якось із глибинок", – зазначив Кирило Сазонов.

Він наголошує, у зв'язку з цим триває боротьба з інтернетом, щоб не було якихось організованих масових акцій протестів у різних регіонах.

"Ось ці кілька векторів. Такий лебідь, рак та щука російської політики. Між ними вони балансуються, і з них ухвалюватимуть рішення, які ми побачимо вже цього літа", – підсумував Кирило Сазонов.

Потрібно стежити за ключовими тезами пропагандистів та й самого Путіна

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, з огляду на "рік великих виборів" проводити мобілізацію влітку для Кремля ризиковано. Проводити восени – можливо, безглуздо. Адже можуть складатися нові контури заморозки війни з погляду ключових геополітичних центрів. Просто не встигнеш досягти ефекту на фронті.

"Залишити ситуацію без швидких рішень для Путіна рівнозначно створенню проблем для системи влади та себе особисто. Чи не критичних на даному етапі, але вкрай болючих. Адже з одного боку будуть незадоволені ті, хто "війну не помічав", з іншого – праві імперці, ті ж воїнкори та їхня аудиторія, на яких розраховує Путін, але яких так і не поставили під повний контроль. Вихід із проблеми може бути у вигляді старого анекдоту – не можеш подолати проблему, очоли її. У випадку з РФ зіграти на страху і все ж таки перевести російсько-українську війну в категорію пропагандистського штампу "війна народна". Тобто наздогнати трохи більше страху, посилити пропаганду через ЗМІ та продемонструвати готовність "жертвувати" та "жертви народної заради Перемоги". Тут мобілізація, навпаки, може стати фактором, який додає балів влади: страшно, отже, ми йдемо на непопулярні заходи заради того, щоб це швидко закінчилося", – зазначив експерт.

За його словами, такий крок є вкрай ризикованим, оскільки не вирішує проблему, а лише відкладає її, даючи посилення політичних позицій максимум на рік. Але Путіну більше й не треба, адже до кінця 2026 року може скластися консенсус глобальних гравців про те, що цю війну настав час заморожувати.

"Тому я уважно стежитиму за ключовими тезами пропагандистів, кремлівських чиновників, та й самого Путіна в перші травневі дні. Це час ухвалення рішення. Якщо грати на страху в мобілізацію – початок процесу має бути започаткований у період з 7-8 по 14-15 травня", – зазначив Ігор Тишкевич.

