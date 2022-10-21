logo

BTC/USD

18976.55

ETH/USD

1279.28

LTC/USD

50.46

USD/UAH

40.35

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Мобилизированные россияне получили первые зарплаты. Путин обманул их
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизированные россияне получили первые зарплаты. Путин обманул их

Мобилизированные из Башкортостана получили деньги за службу в РФ, они разочарованы.

сегодня, 11:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Женщины попавших под мобилизацию русских мужчин жалуются на копейки, которые они получили. Об этом сообщает один из местных ресурсов Башкирии, пообщавшийся с женами мобилизованных.

Мобилизированные россияне получили первые зарплаты. Путин обманул их

Российские военные. Фото из открытых источников

Одна из дружин русских военных жалуется, что мужа мобилизовали 27 сентября, а 19 октября пришла зарплата, которая составляет 1,8 тысячи российских рублей. Жена Сергея Путенихина имеет троих детей и считает, что этих денег мало для жизни. В соцсети женщина выложила скриншот и написала саркастическое сообщение.

"После почти месяца мобилизации пришла зарплата. Смех сквозь слезы. Спасибо, семья держится", — пишет жена мобилизованного россиянина Сергея Путенихина.

Мобилизированные россияне получили первые зарплаты. Путин обманул их - фото 2

Подобную информацию подтверждает другая жительница края Дания Вахитова. По ее словам, она тоже получила всего 1,8 тыс. рублей. Женщина заявляет, что мужчина не подписывал контракт, и ему не сообщили о зарплате. Дания Вахитова говорит, что ее муж просто забрали.

Примечательно, что президент Российской Федерации обещал 19 октября мобилизованным россиянам получить материальную помощь в размере 195 тыс. рублей. Эта сумма более чем в 100 раз больше, чем то, что получили жены мобилизованных мужчин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько денег планируют платить мобилизованным россиянам. Кроме обычного дневного оклада, россияне могут получить значительные премии. Несмотря на обещанные деньги, британская разведка уверена, что Россия не сможет выплатить большую часть озвученных средств.

Также "Комментарии" писали о том, что российские войска совершают ловушки для мирных жителей на временно оккупированных территориях. оккупанты хотят обвинить Украину в созданных диверсиях.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ufa1.ru/text/gorod/2022/10/19/71747789/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!