Мобилизированные россияне получили первые зарплаты. Путин обманул их

Женщины попавших под мобилизацию русских мужчин жалуются на копейки, которые они получили. Об этом сообщает один из местных ресурсов Башкирии, пообщавшийся с женами мобилизованных.

Российские военные. Фото из открытых источников

Одна из дружин русских военных жалуется, что мужа мобилизовали 27 сентября, а 19 октября пришла зарплата, которая составляет 1,8 тысячи российских рублей. Жена Сергея Путенихина имеет троих детей и считает, что этих денег мало для жизни. В соцсети женщина выложила скриншот и написала саркастическое сообщение.

"После почти месяца мобилизации пришла зарплата. Смех сквозь слезы. Спасибо, семья держится", — пишет жена мобилизованного россиянина Сергея Путенихина.





Подобную информацию подтверждает другая жительница края Дания Вахитова. По ее словам, она тоже получила всего 1,8 тыс. рублей. Женщина заявляет, что мужчина не подписывал контракт, и ему не сообщили о зарплате. Дания Вахитова говорит, что ее муж просто забрали.



Примечательно, что президент Российской Федерации обещал 19 октября мобилизованным россиянам получить материальную помощь в размере 195 тыс. рублей. Эта сумма более чем в 100 раз больше, чем то, что получили жены мобилизованных мужчин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько денег планируют платить мобилизованным россиянам. Кроме обычного дневного оклада, россияне могут получить значительные премии. Несмотря на обещанные деньги, британская разведка уверена, что Россия не сможет выплатить большую часть озвученных средств.

Также "Комментарии" писали о том, что российские войска совершают ловушки для мирных жителей на временно оккупированных территориях. оккупанты хотят обвинить Украину в созданных диверсиях.



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