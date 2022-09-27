Мобилизированных россиян отправляют в Украину без военной подготовки (ВИДЕО)

Российские военные приезжают в Украину без военной подготовки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео одного из призывников Российской Федерации.

Мобилизированных россиян отправляют в Украину без военной подготовки. Фото с открытых источников

После объявления частичной мобилизации в РФ, Путин хочет собрать 300 тыс. личного состава. Повестки раздаются по всей стране, после чего мужчины должны пройти подготовку перед отправкой в Украину. Но руководство Российской Федерации отправляет призывников сразу в зону боевых действий, без дня подготовки, без теории, без практики стрельбы.

По словам мужчины, попавшего в первый танковый полк, их отправят в Украину 29 сентября без подготовки. Военный говорит, что такое решение уже подтвердил командир.

Расстроенный россиянин не знает, что с этим делать и сообщает для других, чтобы те думали сами, как поступать в такой ситуации.

Полное видео разочарованного российского военного, который говорит об отправке в Херсон без военной подготовки, можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские призывники звонят по телефону в украинские спецслужбы. Они спрашивают, как правильно попасть в плен, чтобы выжить. Украинские власти создали специальный номер для таких звонков. На него могут позвонить по телефону не только россияне, но и мобилизованные украинцы с территории Крыма и ОРДЛО.

Также "Комментарии" писали, что богатые мужчины призывного возраста в России убегают на частных самолетах от мобилизации. За одно место в самолете некоторые платят около 25 тысяч долларов. Преимущественно от повестей бегут в Армению, Азербайджан и Турцию.

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