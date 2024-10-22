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Моди после «прогиба» перед РФ прокомментировал «конфликт» в Украине

Моди заявил, что «конфликт» в Украине должен быть решен мирным путем

22 октября 2024, 14:21
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Ткачик Олеся

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным сказал, что "конфликт" в Украине должен быть решен мирным путем. При этом он добавил, что Индия в этом вопросе готова оказать любое содействие.

Моди после «прогиба» перед РФ прокомментировал «конфликт» в Украине

Моди и Путин

"По поводу продолжающегося "конфликта" между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности", — сказал премьер Индии.

При этом Моди отметил, что в рамках встречи с диктатором Путиным у них будет возможность обсудить все поставленные вопросы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Моди в своем Твиттере по-русски рассказал о саммите БРИКС в Казани. "Приземлился в Казани для участия в саммите БРИКС. Этот саммит очень важен, и обсуждения на нем помогут сделать нашу планету лучше", — написал премьер Индии в Твиттере. С этой новостью носятся пропагандистские СМИ, указывая, что Моди уважает Россию.

При этом известно, что саммит БРИКС начинается сегодня, 22 октября и продлиться до 24 октября. На саммит в Казань помимо кремлевского диктатора Владимира Путина уже прибыли президент Китая Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и другие.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что премьер Индии Нарендра Моди находился с визитом в Москве, когда РФ ракетным ударом уничтожила детскую больницу "Охматдет". Кадры с разрушенной больницы шокировали не только украинцев, но и мировую общественность. В то же время, Моди не остановил свой визит в Москву, а провел встречу с Путиным и не осудил удар по детской больнице.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/10/22/24209221.shtml?updated
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