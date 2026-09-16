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Недилько Ксения
Полное отсутствие вкуса и грубое нарушение международного протокола: новый эпатажный выход Марии Захаровой стал объектом жесткой критики ведущими стилистами и дизайнерами. Разбор деталей гардероба пресс-секретаря МИД РФ показал, что ее выбор одежды для официального визита — от трикотажного топа с ромбами до экстремальных каблуков-"копытец" — противоречит всем правилам делового этикета. Чат-боты искусственного интеллекта единодушно констатировали, что образ выглядит провинциально, перегружен и состоит исключительно из вещей, которые уже более десяти лет находятся в глубоком антитренде.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Gemini от Google : Если оценивать внешний вид Марии Захаровой с профессиональной точки зрения стилиста и кутюрье, то этот "лук" является ярким примером стилистического хаоса и полного несоответствия канонам официального дипломатического дресс-кода. Одежда, которую мы видим на фото, не только не соответствует статусу деловых поездок, но и демонстрирует устаревший подход к формированию гардероба.
Ниже представлен детальный разбор всех элементов образа и анализ их актуальности.
Подробный разбор деталей образа
Вердикт стилиста: Образ выглядит провинциально, перегружен и совершенно безвкусен. Попытка соединить в одном наряде геометрический принт, акцентный цветок, яркий цвет, плиссировку, лак и экстремальные каблуки привела к стилистической катастрофе. Одежда живет отдельной жизнью от своей владелицы, полностью нивелируя любой намек на статус и серьезность институции, которую она представляет.
ChatGPT: Если оценивать этот образ именно с позиции стилиста, без привязки к политической деятельности Марии Захаровой, то здесь интересно сочетание очень заметных трендовых элементов с вещами, которые имеют выразительный ретрохарактер.
Что именно на ней
1. Красный комплект – юбка вязаный топ с ромбами. Центральный элемент образа – красный трикотажный верх с большим бело-кремовым argyle-принтом в форме ромбов. Ниже – яркая красная юбка примерно меди/до колена, очевидно с довольно прямым силуэтом. И здесь есть парадокс: argyle сейчас действительно вернулся в моду.
В 2026 году его активно используют в современных коллекциях и street style, причем уже не только в классической английской интерпретации. British Vogue отмечал возвращение этого принта еще в 2025 году, а актуальные обзоры осени 2026 снова называют argyle одним из заметных трендов сезона.
Но конкретная реализация на фото смотрится несколько старомодно. Причина не в самих ромбах, а в сочетании: красно-белая гамма очень большой геометрический рисунок, приталенный трикотаж красная юбка. Современная стилизация обычно разбавляет такой "preppy" элемент чем-то контрастным – широкими брюками, джинсами, более свободной юбкой, современной обувью или многослойностью. Именно так argyle сейчас пытаются лишить ассоциации со старомодным "гольф-клубным" стилем.
2. Красный цвет – абсолютно актуален. Здесь с трендовостью все хорошо. Насыщенный красный остается одним из ярких цветов сезона осень/зима 2026. Его используют как в полностью красных образах, так и в отдельных акцентных вещах.
То есть сама идея red total look совсем не устарела. Проблема скорее в том, как именно вещи скомбинированы.
3. Черные туфли с высоким каблуком. Сейчас мода постепенно отходит от чрезмерно высоких шпилек в пользу kitten heels, slingbacks, балеток, high-vamp pumps и других более закрытых женских силуэтов. Туфли такого типа вообще не вписываются в актуальную тенденцию. А зеленый декоративный элемент на носках туфель создает еще один очень сильный цветовой упор. Он не связан напрямую ни с красным, ни с белым в верхней части образа, поэтому выглядит несколько случайно.
Самая большая стилистическая проблема — не отдельные вещи, а их количество. На ней одновременно работают красный, белый, зеленый, большой ромбовый принт, яркая юбка, декоративная обувь, украшения и множество аксессуаров. Поэтому взгляд не имеет одной четкой точки фокуса.
В современном прочтении я бы оставил красный argyle -топ, но заменил бы юбку темно-коричневой или черной меди, добавил бы более современные туфли или лоферы и убрал бы лишние цветовые акценты.
Или наоборот: оставил бы красную юбку, но верх сделал однотонным.
Аксессуары и второй кадр
На втором фото хорошо видно большое количество сумок/пакетов, которые она держит одновременно. Для дипломатической поездки это конечно может быть сугубо практической ситуацией, поэтому оценивать это как часть стилизации не совсем корректно. Но с точки зрения fashion-образа это визуально перегружает силуэт.
Прическа также имеет ретрохарактер: светлые волосы уложены достаточно объемно и консервативно. Сама по себе такая укладка не "антитрендовая", ведь современная мода вообще возвращается к ретроэстетике и персональному стилю. Но вместе с argyle и красной юбкой она усиливает образ женщины по условному корпоративному стилю 1980-1990-х, а не современный fashion-образ.
Моя оценка именно как стилиста
Актуальность отдельных вещей – примерно 7/10: argyle , красный цвет, меди – все это сегодня может быть модным. Актуальность именно стилизации – примерно 4–5/10. Не потому, что вещи "немодные", а потому, что они собраны в один комплект слишком буквально. Выходит не современный переосмысленный argyle, а скорее ретро-интерпретация актуальных трендов. И это, кстати, хорошо демонстрирует особенность моды 2026: почти все составляющие этого образа можно было бы оставить, но изменить способ их сочетания — и получить совершенно современный look. Нынешняя мода активно играется с heritage-вещами, argyle, женственными силуэтами, ретро-обувью и индивидуальными statement-элементами.