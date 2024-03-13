Мог быть ликвидирован ударом дрона: в России при странных обстоятельствах скончался вице-президент "Лукойла"

В России ушел из жизни вице-президент российской нефтяной компании "Лукойл" Виталий Робертус, ему было 53 лет. О причине безвременной смерти бизнесмена не сообщают. Об этом написано в пресс-релизе "Лукойла".

Виталий Робертус (фото из открытых источников)

В тексте некролога написано, что Виталий Робертус работал "исключительно" в "Лукойле" 30 лет. Он присоединился к компании, окончив институт и работал экономистом.

При этом Виталий Робертус был награжден государственными и ведомственными наградами.

Как информирует РБК-Украина, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах сообщает, что вице-президент мог погибнуть во время ударов дронов по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" на территории города Кстово Нижегородской области. Отмечают, что эту информацию сейчас проверяют.

По информации издания The Moscow Times , Виталий Робертус уже четвертый топ-менеджер "Лукойла", скончавшийся за эти последние два года. В октябре 2023 года в возрасте 66 лет по причине сердечной недостаточности ушел из жизни председатель совета директоров компании Владимир Некрасов. Он стал руководителем совета директоров после неожиданной смерти предыдущего главы Равиля Маганова. Равиль Маганов погиб 1 сентября 2022, выпав с верхнего этажа главного корпуса Центральной клинической больницы в Москве.

В мае 2022 года на территории подмосковных Мытищ скончался экс-вицепрезидент и начальник главного управления поставок и продаж Лукойлу Александр Субботин. СМИ написали, что смерть наступила во время неуспешного шаманского обряда, во время которого с помощью яда жабы пытались вылечить россиянина от проблем с алкоголем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Петербурге при странных обстоятельствах умер глава компании по производству лодок для "Калибров"