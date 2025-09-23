Могла ли Россия стать нормальным государством: объясняет историк

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский историк Владлен Мараев подверг сомнению возможность того, что Россия когда-либо могла стать демократическим и адекватным государством. По его мнению, исторические процессы указывают на отсутствие таких шансов даже в моменты, когда страна получала определенные возможности для развития.
Могла ли Россия стать нормальной. Фото из открытых источников
Владлен Мараев рассказал, что на протяжении истории Россия периодически имела "окна возможностей", когда казалось, что она может приблизиться к Европе и западным ценностям. Впрочем, эти возможности быстро закрывались.
По словам Мараева, определенный шанс на демократическое развитие у России был в 1990-х, но даже тогда страна оставалась верна авторитарным практикам. Историк сравнил события в Украине и России в начале независимости.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что историк рассказал о появившемся еще в 2008 году плане Кремля по Украине.
Также "Комментарии" писали, что историк Мараев назвал ключ к краху России.