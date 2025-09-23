logo

Главная Новости Мир Россия Могла ли Россия стать нормальным государством: объясняет историк
commentss НОВОСТИ Все новости

Могла ли Россия стать нормальным государством: объясняет историк

Историк Владлен Мараев объяснил, почему у России никогда не было реальных шансов стать адекватным государством.

23 сентября 2025, 08:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский историк Владлен Мараев подверг сомнению возможность того, что Россия когда-либо могла стать демократическим и адекватным государством. По его мнению, исторические процессы указывают на отсутствие таких шансов даже в моменты, когда страна получала определенные возможности для развития.

Могла ли Россия стать нормальным государством: объясняет историк

Могла ли Россия стать нормальной. Фото из открытых источников

Владлен Мараев рассказал, что на протяжении истории Россия периодически имела "окна возможностей", когда казалось, что она может приблизиться к Европе и западным ценностям. Впрочем, эти возможности быстро закрывались.

"Если она не стала нормальной, значит ей так сделано. Шансов у нее нет. Вся история России такова: у них появляется какое-то вроде окошечко возможностей прорваться куда-то в Европу, демократию, западный мир, права человека, свободы, но это окошечко очень быстро захлопывается. Потом наступает какой-то мороз", – объясняет историк.

По словам Мараева, определенный шанс на демократическое развитие у России был в 1990-х, но даже тогда страна оставалась верна авторитарным практикам. Историк сравнил события в Украине и России в начале независимости.

"Был такой шанс немного в 90-х, но глобально там ничего не менялось. Это доказывает самая политическая их практика. В 93 году танки расстреливают Белый дом в Москве. Сравним – у нас в 90-х была Студенческая революция на граните. Революция достоинства – полилась кровь, были жертвы, но все равно Майдан победил. Революция одержала победу. В России побеждает президентская линия. Побеждает жесткая вертикаль власти", – рассказал историк.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cU_qZ6N8xqE
