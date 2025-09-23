Могла ли Россия стать нормальным государством: объясняет историк

Украинский историк Владлен Мараев подверг сомнению возможность того, что Россия когда-либо могла стать демократическим и адекватным государством. По его мнению, исторические процессы указывают на отсутствие таких шансов даже в моменты, когда страна получала определенные возможности для развития.

Могла ли Россия стать нормальной. Фото из открытых источников

Владлен Мараев рассказал, что на протяжении истории Россия периодически имела "окна возможностей", когда казалось, что она может приблизиться к Европе и западным ценностям. Впрочем, эти возможности быстро закрывались.

"Если она не стала нормальной, значит ей так сделано. Шансов у нее нет. Вся история России такова: у них появляется какое-то вроде окошечко возможностей прорваться куда-то в Европу, демократию, западный мир, права человека, свободы, но это окошечко очень быстро захлопывается. Потом наступает какой-то мороз", – объясняет историк.

По словам Мараева, определенный шанс на демократическое развитие у России был в 1990-х, но даже тогда страна оставалась верна авторитарным практикам. Историк сравнил события в Украине и России в начале независимости.

"Был такой шанс немного в 90-х, но глобально там ничего не менялось. Это доказывает самая политическая их практика. В 93 году танки расстреливают Белый дом в Москве. Сравним – у нас в 90-х была Студенческая революция на граните. Революция достоинства – полилась кровь, были жертвы, но все равно Майдан победил. Революция одержала победу. В России побеждает президентская линия. Побеждает жесткая вертикаль власти", – рассказал историк.

